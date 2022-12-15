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中原擬明年首季裁減500代理

【明報專訊】受疫情及美國加息影響，本港樓市今年持續回調。代理預計，今年全年私宅買賣登記宗數約4.3萬宗，較去年跌38%，為1995年有紀錄以來歷史新低，相關買賣登記金額料為4100億元，較去年跌42%，屬2015年後7年新低。雖然香港與內地有望短期內全面通關，惟地產代理界仍部署明年繼續裁員及縮減分行，業界似乎未看好通關能短期內帶動樓市反彈。

樓市近月進入寒冬期，多家代理行先後宣布縮減人手計劃。中原地產早前已透露有逐步裁員計劃，該行前線代理已由今年初約6200人，自然流失約500人至目前約5700人，而分行數目亦已由年初約480間，減少20間至現有約460間。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預計公司明年首季結束前，需再裁減前線員工約500人，以應付日常營運；至於分行數目，則預料明年底前減至400間。

中原城市領先指數CCL今年料跌約15%，陳永傑相信樓市最壞時刻將過去，惟明年首季樓市仍受多項不利因素餘波左右，若政府適時減辣，樓價有望於明年首季觸底，預料全年樓價於谷底反彈15%。

美聯暫未計劃明年縮減人手

至於美聯亦透過自然流失減少前線人手，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，前線代理自今年8月起流失約700人，料年底前減至約4700人，集團明年則未有縮減人手計劃。布續稱集團明年將集中優化分行組合，不排除明年首季再以「約滿不續」方式減少20間分行。事實上，美聯分行數目至年初起已減少約40間，減幅逾一成。

利嘉閣擬逆市增300人

近期股市表現好轉，為樓市注入信心。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，股市顯著回升是第一個利好信號，反映投資者信心回歸，股市反應向來比其他經濟指標走前一步。廖又稱，今年因為成交量下降，公司減省人手約20%，隨着來年成交量料增加，明年有條件增加人手約300人；今年分行數目則持平，租金望減半，如未能減半，分行料不會續租，轉租較平的舖位。

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