蔚藍東岸疫下延期交樓

蔚藍東岸自2020年11月開售至今累沽約412伙，佔全盤688伙近六成、套現近36億元，平均成交呎價2.01萬元，現尚餘276個單位待售，以3房戶為主，部署明年以現樓推售大單位餘貨及8伙特色戶。

另外，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Archway（即項目一期）已展開交樓程序，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，近日已有消息指內地與香港正積極籌備恢復通關，相信更有助剌激項目的銷情。

ONE INNOVALE一期陸續入伙

整體大市淡靜下，中洲置業旗下、樓花期尚餘約3個月的火炭星凱．堤岸，最新獲同一組客人，連購兩伙相連戶作長線投資，單日吸金1514萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸單日錄兩宗成交，包括第2座38樓A室，實用面積325方呎1房間隔，成交價825萬元、實呎25,384元；以及第2座38樓H室，實用面積259方呎開放式戶，成交價689萬元、實呎26,602元。星凱．堤岸自去年開售至今累售869伙，佔全盤1335伙約65%，套現約88億元。

市况淡靜，發展商積極推售新盤餘貨。新地（0016）旗下已落成入伙逾5年的元朗GRAND YOHO第2期，昨晚推售15伙新盤貨尾，全數即日沽清。今批推售單位實用面積由524至634方呎，以最高20%直減優惠計，折實價867.2萬至1159.4萬元，折實實呎16,550至21,918元。