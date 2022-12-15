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錦暉苑首宗二手 辣稅盤不足3年賺四成

【明報專訊】近年入伙的未補地價居屋，淡市下仍錄大幅獲利成交，其中2020年開售的馬鞍山錦暉苑，剛錄屋苑首宗二手買賣個案。中原地產市務經理唐嘉銘表示，屋苑高層15室，實用381方呎，1房間隔，以460萬元未補價易手，實呎12,073元。原業主2020年296.7萬元向房委會一手購入，因持貨不足3年，需繳相當於樓價10%的額印稅約46萬元，即使扣除辣稅後帳面仍獲利117.3萬元或約四成。

欣明苑3房未補價380萬沽

不過，亦有居屋以低價易手。美聯高級分區營業經理林健偉稱，將軍澳欣明苑C座中層2室，實用645方呎、3房連士多房，5個月前曾以500萬元未補價放盤，原業主已移民海外，授權家人售出物業，終累減至380萬元未補價售出，實呎5891元，為屋苑7年呎價新低，減價120萬元或24%。據悉原業主2012年296萬元購入，帳面賺84萬元或28%。翻查紀錄，同類C座中層7室去年6月樓價高峰期曾以綠表價580萬元易手，是次成交價比當時回落約200萬元或約34%。

啟岸帳蝕逾百萬 屋苑最大蝕讓

樓價持續回落，部分業主持貨多年仍蝕讓離場。中原地產高級分行經理葉文浩表示，紅磡啟岸極高層B1室，實用268方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以508萬元易手，實呎18,955元。原業主2019年以約615.6萬元一手買入，3年額印期鬆綁後易手，帳面蝕107.6萬元或18%，暫為屋苑蝕幅最大個案。

中原地產區域營業董事林龍南稱，天后維峯低層B室，實用280方呎1房間隔望樓景，原業主2020年11月以698萬元放盤，至近日累減138萬元或約兩成後，以560萬元沽出，實呎2萬元。原業主2013年11月567萬元一手買入，持貨約9年，帳面已蝕7萬元，若連使費計料實蝕約25萬元或4%。

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