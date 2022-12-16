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市建局西區每呎地價 4個月跌三成 長實11.6億奪賢居里項目 呎價9554元

【明報專訊】樓市持續疲弱，地價近月跌勢更明顯加快。市建局昨日公布，上月下旬截標的西區皇后大道西/賢居里項目，由長實（1113）以11.61億元中標，以可建樓面約12.15萬方呎計，每方呎樓面地價9554元，屬市場估值下限。翻查資料，遠展（0035）今年8月以12.4億元中標同區市建局崇慶里/桂香街發展項目，每方呎樓面地價13,085元，即地價4個月跌27%。有測量師指出，中標價除反映加息因素外，亦與西區近年涉及多個重建項目有關，導致發展商出價甚為審慎。

明報記者 甘潔瑩

長實執行董事吳佳慶表示，對今次中標市建局項目感到欣悅，該項目位於皇后大道西/賢居里，是罕見的中西區優質地皮，加上附近型格小店及潮流餐飲食肆林立，港鐵站亦信步可達，預料落成後將廣受年輕上班族及專業人士歡迎。上述中標地皮為長實今年第三個中標項目，該集團今年3月以59.96億元、每方呎樓面地價11,382元中標市建局土瓜灣鴻福街、啟明街、榮光街「四合一」重建項目；另今年10月亦以46.01億元、每方呎樓面地價3522元中標屯門青山公路大欖段住宅官地，連同昨日中標的項目，3個項目共涉資117.6億元。

長實今年連奪3地共涉逾百億

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，地價在4個月內跌27%是超出預期，除了反映加息因素外，亦與西區涉及多個重建項目有關，導致發展商出價甚為審慎。資料顯示，皇后大道西/賢居里項目地盤面積16,864方呎，重建範圍包括多幢唐樓、五人足球場、垃圾收集站及公廁，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位，落成日期為2028至2029年。

中標者須於項目重置垃圾站

市建局指，項目旨在整理範圍內的土地用途和佈局，重新規劃公眾休憩用地，以加強地方的連接性和可達性，並改善地區環境。現時的賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地將會作原地重置及融入未來的發展項目內，其可用性亦會相應地提升。

項目售樓收益達35億須與市建局分紅

據了解，發展商須出「一口價」競投，當項目售樓收益達35億元，中標財團須與市建局分紅，固定分紅40%。此外，項目亦設有限呎條款，當中住宅單位實用面積不得小於300方呎，同時，規定至少一半的單位實用面積不可超過480方呎，即以發展小型單位為主。項目於上月截標，共接獲7份標書，除長實外，其他入標發展商包括新地（0016）、信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）、鷹君（0041）、富豪酒店（0078）

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