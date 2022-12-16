葵涌美羅工廈補價4.6億 呎價1954元

萬國數據或相關人士3年前8.8億購入

資料顯示，上述物業由EDJ II （HK） Limited於2019年9月8.8億元、平均呎價約4500元購入，公司董事為萬國數據創始人、董事長黃偉，而連同今次補地價金額4.59億元，總購入成本約13.39億元。該財團去年向城規會申請，把物業重建成1幢22層高（包括2層地庫）的數據中心，重建總樓面約23.49萬方呎，總成本13.39億元，每方呎樓面地價約5700元。

另外，上月中信泰富以11億元投得葵涌荔崗街住宅地皮，每方呎樓面地價4390元，地政總署公布餘下8份標書標價，由2.64億至10.138億元，即中信泰富中標價較次標高出8.5%。至於啟德2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤商住用地，為港鐵宋皇臺站上蓋位置，將於今日截標，項目2020年曾以商業用地形式推售，但最終流標收場，及後獲批改劃成住宅地後再重新推售，可建樓面約141.8萬方呎。美聯測量師行董事林子彬表示，項目分三地發展，並由地下街連貫，同時需興建社區設施，料設計較複雜，增加發展成本，發展期亦較長，若以每呎樓面地價10,500元計，地皮估值約148.89億元。