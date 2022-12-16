百利保范統籲恢復公開賣地 料明年下半年樓價升5至10%

明報記者 林可為

1987年加入百利保的范統，一直是百利保及同系富豪酒店（0078）的售樓部主帥，曾策劃集團多個地產及酒店項目，代表作包括赤柱富豪海灣、元朗洪水橋富豪‧悅庭、沙田九肚富豪．山峯，以及富豪機場酒店、麗豪航天城酒店等項目。縱橫地產圈近40年的范統，向來關心香港土地供應問題；對特區政府近年一直只透過招標形式推地，表示不以為然，並指公開拍賣才是最公平、公開的賣地方式。

從事地產界近40年 87年加入百利保

范統舉例指，地政總署上月以逾4.39億元（每方呎樓面價約9500元），將堅尼地城西寧街小型地皮批予興曄發展，其後公布餘下8間財團入標價，當中次標出價4.11億元，意味中標發展商勝次標約7%；相對出價最低標價2.81億元卻相差56%。

范統認為，如採用公開競投，中小型發展商只要「計到數」，就可與大型發展商同場較量，並清楚知道每口價涉及多少銀碼，之後再「舉手」 ；此外，在現場氣氛帶動下，「可以將（地皮）價錢不斷舉高一點，亦清楚知道中標發展商較其他發展商高幾多口價，不可能出現7%至56% 咁大落差。」

明年主力推售尚瓏等兩盤

對於美國再加息0.5厘，范統估計美國明年上半年將放慢加息進度，若俄烏戰事明年趨平息，環球經濟、能源危機問題將見起色；此外，內地和香港陸續放寬防疫措施，市場憧憬恢復通關、「復常」在望，意味影響樓市的多項負面、不明朗因素正退卻，料股市率先起動，再帶動旅遊、零售業，最終樓市亦受惠。他估計，整體樓價明年下半年可升5%至10%，並指「現時樓價跌反映冇人買樓，因為買家驚買樓後樓價再跌，所以不敢買；相反，樓價愈升買家就愈買（樓）。」

至於明年推盤部署，主力銷售旗下兩個現樓項目餘貨，當中去年以折實均呎逾3萬元推出的西營盤尚瓏，現餘逾120伙待售，稍後以現樓形式再展開大型銷售，而項目30樓A室，實用428方呎2房間隔連平台特色戶，成交價達1968萬元，實呎4.59萬元；沙田九肚富豪‧山峯方面，待售餘貨包括約84個分層戶、7幢洋房，將繼續招標發售。

（發展商專訪）