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新盤半月成交逾百宗 KOKO HILLS部署重推

【明報專訊】綜合市場資訊，本月上半個月整體新盤成交僅錄約105宗之際，會德豐旗下已屆現樓藍田KOKO HILLS第1期，正部署推售現樓，並夥代理推出新優惠；中原地產營業董事李玉祥稱，即日起至明年1月7日，經中原購入KOKO HILLS指定單位首5名買家，可獲贈價值2萬元家電禮券，優惠總值約10萬元。

上述指定單位全數位於KOKO HILLS第2座中高層，屬實用面積1300方呎4房1套間隔，以及實用面積899方呎3房1套間隔。

雷霆料明年樓市價量急彈

至於美國聯儲局一如市場預期，加息0.5厘，本港發展商普遍認為，市場已經消化。新地（0016）副董事總經理雷霆指，美國加息已近尾聲，估計利率明年初將見頂。對近日內地和本港俱放寬防疫措施，雷霆認為全面通關可期，香港經濟復蘇亦在望，相信明年樓市有機會價錢、銷售量均強力反彈。

長實（1113）營業部首席經理郭子威指，是次屬美國今年來第7次調整利率，滙豐亦已上調最優惠利率0.25厘，料加息周期將持續。他續指，與樓按相關的一個月港元拆息，近期屢創新高，已經一段時間在高位5厘徘徊，而利息續升，將令買家觀望情緒濃厚，加上臨近聖誕及農曆新年，料對成交量及樓價構成壓力。他估計，今年整體新盤成交量僅9000餘宗，較去年錄逾1.7萬宗，大幅減少逾40%，料明年樓價全年上下波幅10%。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧指，聯儲局是次加息屬市場預期，預計明年息口將見頂，而個別本地銀行調升最優惠利率0.25厘，幅度屬溫和；若香港繼續放寬防疫措施，將刺激旅遊零售及餐飲業，本港經濟會逐步轉好，有利加快樓市復蘇。

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