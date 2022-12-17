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山水盈洋房獲承接 售6369萬 實呎1.9萬

【明報專訊】踏入12月中，本月至今新盤市場雖然累積只錄約110宗成交，惟個別一手洋房仍於淡市下錄得大額成交；路勁（1098）旗下已屆現樓的元朗錦田山水盈，最新透過招標售出28號屋，實用面積3331方呎另連天台和花園，成交價6368.62萬元，實呎1.91萬元；成交紀錄冊顯示，買家於720日內分段繳付15%樓價，其餘85%於1100日，即3年完成上會。

林海山城下周二推55伙招標

恒地（0012） 旗下樓花期長約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna （第3期），沽出兩伙E座中高層1房連衣帽間單位，單日吸金近926萬元；相關單位實用面積304及317方呎，成交價447.64萬和478.35萬元，實呎1.41萬及1.57萬餘元。宏安地產（1243）主打迷你戶、樓花期長約16個月的大角嘴Larchwood，本月暫售4伙，吸金2272萬元，最新以550.6萬元售出9樓E室，實用面積202方呎開放式戶，實呎2.72萬元。此外，香港興業（0480）與希慎（0014）合作的大埔林海山城，更新銷售安排，下周二推出55伙招標。

另新世界（0017）現正重建的大圍站柏傲莊III，新增6宗取消交易，相關單位去年成交價1161萬至1997萬餘元。柏傲莊III去年8月至今，累積錄約392宗取消交易，佔已售單位總數845伙的46%，涉總成交金額料逾61億元。

[香港地產]

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