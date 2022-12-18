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富康2房未補價308萬 重返6年前水平

【明報專訊】白居二買家帶動居二市場交投明顯上升，惟在加息因素下，樓價愈跌愈低。將軍澳富康花園一個實用431方呎的2房戶，最新以308萬元（未補地價）易手，做價重返6年前水平。世紀21物業（將軍澳）分行經理魏仕良表示，單位為富康花園9座高層E室，實用面積431方呎，兩房戶望單車館公園景，原業主上月起在居二市場以380萬元放售，獲白居二中籤者垂青，經議價後減價72萬元或19%，以308萬元（未補地價）易手，實呎7146元。

翻查資料，同類型單位10座高層A室，實用面積同屬431方呎，在2016年8月以綠表價303萬元易手，即上述成交重返2016年的水平。原業主2007年12月以91.5萬元（未補地價）購入，持貨15年，帳面獲利216.5萬元，物業期內升值近2.4倍。

景泰苑開放式戶5年升值84%

新蒲崗綠置居景泰苑新近亦錄成交，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，單位為高層5室，屬實用面積192方呎開放式戶，以綠表價208.8萬元成交，實呎10,875元。原業主2017年8月以113.5萬元（未補地價）購入，持貨5年，帳面賺95.3萬元或約84%。

私樓連環錄千萬成交，其中荃灣西新晉屋苑海之戀‧愛炫美成交屬蝕讓成交。中原市務經理凌活忠表示，新成交單位為5A座高層A室，實用面積1162方呎，4房連套房海景戶，原業主今年10月以2580萬元放售，獲家庭客還價後以2200萬元易手，減價380萬元或15%，實呎18,933元。原業主2018年4月以2467萬元買入，持貨4年多，帳面蝕讓267萬元或11%。

太古城海景3房2230萬易手

鰂魚涌太古城則錄大額成交，美聯首席助理聯席董事范浩銘表示，單位為美菊閣低層H室，實用面積1114方呎，屬3房連套房海景戶，原業主原以2550萬元放售，獲外區換樓客垂青，議價後減價320萬元或12.5%、以2230萬元易手，實呎20,018元，為本月屋苑最大宗的成交。原業主2001年12月以518萬元購入，現帳面獲利1712萬元，物業在21年內升值3.3倍。

一手市場昨錄約10宗成交

此外，一手市場昨日錄約10宗成交，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE- Cabanna售出一伙，為E座11樓22室，實用面積301方呎，成交價435.45萬元，實呎14,467元。另同系啟德THE HENLEY III，昨日亦售出一伙，為3A座19樓C室，實用面積367方呎，以1010.8萬元售出，實呎27,542元。

[香港地產]

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