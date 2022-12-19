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嘉咸街商廈項目最快後年推

【明報專訊】除住宅外，資策（0497）亦積極發展商業項目，該集團今年11月以4.5億元沽出屯門城．點基座商場，連同其他項目，商業項目今年累計套現約5億元。另外，今年初竣工的中環閣麟街FOCO，目前出租率達八成，以建築面積計，平均呎租介乎60至110元不等。

伙永泰合作 2017年116億投得

資本策略地產執行董事何樂輝預計，通關後可帶動經濟發展，帶動零售業復蘇。他透露，集團與永泰地產（0369）合作的中環嘉咸街/結志街商業項目，現正處於籌備階段，預計最快2024年推出市場。翻查資料，上述項目屬市建局重建項目，由資策與永泰合作，於2017年投得，中標價高達116億元，暫為市建局歷來最貴重項目。

資策過去一直積極從不同途徑擴展土地儲備，資本策略地產執行董事方文彬表示，除傳統超級豪宅地段外，集團亦看好新界北未來發展。他透露，集團伙泛海（0129）購入粉嶺古洞地皮，地盤面積近27.19萬方呎，可建樓面約114.19萬方呎，提供約2593個住宅單位，除外，集團亦早於北部都會區範圍覓得一批農地，不久將來亦會發展作住宅。

方文彬稱集團過往主打發展傳統超級豪宅，未來將逐步擴展住宅業務至大眾市場，目標與豪宅業務各佔一半。他續指希望將豪宅單位內的設計及理念帶到中小型項目，而一般上車族最關心的是單位面積，方認為「納米樓」助市民上車的歷史任務已開始轉變，資策未來發展的項目，單位實用面積將由約260方呎起，開放式戶亦不會是主打戶型。方透露，政府放寬舊樓強拍門檻可加快收購程序，對集團增加土地儲備絕對有幫助。

（發展商專訪）

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