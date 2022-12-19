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加息後首周末 十大屋苑6成交個半月低

【明報專訊】本港銀行跟隨美國聯儲局加息後首個周末，二手交投持續淡靜。據中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日僅錄6宗成交，較前周末跌四成，並為近6周新低，十大屋苑中半數錄「零成交」，新界3個指標屋苑更全部「捧蛋」。有業界人士相信，隨着聖誕及元旦節日氣氛漸濃，短期交投料維持低水平。

海怡2房708萬沽 4年帳蝕近一成

中原地產統計，十大屋苑中，鰂魚涌太古城、藍田麗港城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園過去兩日均未聞成交。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島過去周末錄得1宗成交，為25座低層D室，實用面積519方呎，2房間隔，享內園景，約半年前叫價約850萬元放售，兩個月前租約完結，業主隨後調低叫價至750萬元，最終以708萬元沽出，實呎13,642元。原業主2019年1月775萬元買入，持貨近4年，帳面蝕讓67萬元或9%，但期內有租金收入，料實際蝕幅較少。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港銀行再度加息，影響買家的入市態度審慎，加上筍盤早前已被消化，買賣雙方需時協調樓價，由於臨近年底，預計樓市交投將陸續轉淡，料樓價將反覆尋底。利嘉閣地產總裁廖偉強亦認為，周末適逢世界盃決賽及天氣寒冷，令買賣洽商動力驟降，而近日市場紛紛憧憬與內地通關指日可待，部分業主收窄議價空間，令買賣雙方拉鋸時間增長，導致交投回落。他相信隨着聖誕及元旦節日氣氛漸濃，短期交投料維持低水平。

憧憬通關 業主收窄議價空間

不過，據美聯分行統計，過去兩日周末，十大屋苑錄得約13宗成交，按周升約三成，並創14個周末新高，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，若通關利好消息盡快落實，將會有助提振經濟，樓市於農曆新年後有望出現小陽春，惟短期樓價仍有下調壓力。

另外，灣仔囍匯錄特色單位成交，中原地產高級資深分區營業經理翁梓軒透露，囍匯5座連平台特色戶，實用面積531方呎，2房間隔連約440方呎平台，以1410萬元售出，實呎26,554元。原業主於2014年6月以1285萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利125萬元，單位升值10%。

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