譚伯榮3850萬沽柏傲山 8年實蝕310萬

形薈1房667萬沽 3年半勁蝕逾三成

資料顯示，上述單位為柏傲山6座高層B室，實用面積1115方呎，3房1套間隔，本月初以3850萬元易手，實呎34,529元。資料顯示，譚伯榮2014年以4087.7萬元一手購入，帳面蝕237.7萬元或5.8%，惟當時入市需付樓價8.5%雙倍印花稅，再計及發展商當時提供90%雙倍印花稅回贈，以及不用二按的10萬元現金回贈，料實蝕約310萬元或約7.6%。

另美聯助理聯席董事黎泳傑稱，筲箕灣形薈2座中層B室，實用面積353方呎，1房間隔，獲早前已「落車」及租樓的夫婦客議價，最終以約667萬元承接，實呎18,895元，重新「上車」。原業主2019年5月約927.36萬元一手購入，帳面蝕約260.36萬元，雖獲發展商提供1%現金回贈，但連使費計料實蝕逾290萬元或31%。

另新界上車屋苑同錄蝕讓，中原地產分區營業經理杜文俊表示，沙田好運中心竹林閣中層E室，實用面積348方呎，2房間隔，以526.5萬元易手，實呎15,129元。原業主2019年560萬元購入，持貨約3年，連使費計料實蝕逾60萬元或11%。