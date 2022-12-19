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MIAMI QUAY I建期付款增1%優惠

【明報專訊】臨近聖誕新年，部分發展商推出特別優惠，其中會德豐及恒地（0012）牽頭的啟德跑道區MIAMI QUAY I，對選用建期付款買家新增1%樓價折扣，令建期與即供折扣優惠收窄至1.5%。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，MIAMI QUAY I特別推出「歡渡聖誕新年 限時置業優惠」，買家凡於本月22日至下月21日期間選購項目之住宅單位，並選用「建築期付款計劃」或「發展商『匠心粉絲』建築期付款計劃」，可獲額外1%售價折扣優惠。

換言之，選用建期付款之買家，最高折扣優惠由原來的9.5%增至10.5%，惟選用即供之買家，最高優惠仍維持12%，兩者差距由樓價2.5%收窄至1.5%。黃光耀續稱，早前政府透露明年有望通關，加上近日再度放寬本地及入境檢疫措施，將加快經濟復蘇，激活樓市氣氛，預料明年樓市將逐步回升。

周末兩日新盤市場沽逾10伙

另外，剛過去周末兩日，一手市場共錄得超過10宗新盤成交，與前周末相若。中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年截至本月14日暫錄10,169宗一手買賣登記，總值1129.6億元，估計全年約10,400宗及1150億元，將較去年17,469宗及2367.9億元，分別下跌40.5%及51.4%，宗數及金額將為2013年9753宗及922.72億元後9年新低。

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