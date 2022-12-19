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將中本月呎價重返近1.5萬

【明報專訊】將軍澳兩大基建項目將藍隧道、跨灣連接路通車，勢令將軍澳對外交通更便利外，亦帶動該區二手交投。綜合市場資訊，將軍澳區12月份首兩星期計，累積錄約143宗二手成交，對比上月同期91宗交投，按月上升57%；至於區內指標屋苑將軍澳中心，12月平均成交實呎約14871元，比11月微升約1%。

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心早前單日連錄3宗二手成交，其中第7座高層H室交投，屬實用面積547方呎3房間隔，望市景及山景為主，新近以783萬元成交，實呎14314元；原業主2007年8月以278萬元購入，持貨15年，現帳面獲利505萬元離場，單位期內升值逾1.8倍。

此外，毗鄰港鐵調景嶺站的城中駅，新錄第10座高層C室易手，屬實用面積731方呎3房連套間隔，望市景及翠綠山景，新近以1030萬元易手，實呎14090元；原業主2007年12月以430萬元購入，持貨15年，帳面獲利600萬元或1.4倍。

城中駅3房15年帳賺1.4倍

其他地區方面，美聯物業高級分區營業經理李錦榮表示，東涌東環第2B座中低層3室，實用面積479方呎2房間隔，原業主屬外籍人士，因決定離港回國，累積減價100萬元或約14%，以620萬元易手，實呎12944元，買家為新香港人，並以首置名義入市。

原業主2015年607.3萬元購入，持貨約7年，帳面獲利12.7萬元，惟連使費後，料實蝕約18萬元或約3%。

新香港人首置名義620萬購東環2房

中原地產高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣老牌屋苑麗城花園1期第1座高層A室，實用面積644方呎，原則3房間隔、現改為2房，原業主累減220萬元或26%後，以620萬元易手，實呎9627元，重返2017年屋苑同類單位價位；原業主2012年10月以450萬元購入，帳面獲利170萬元或約38%。

現崇山4房易手料實蝕近三成

至於市區，利嘉閣高級市務經理李嘉輝表示，黃大仙現崇山第2座中層D室，實用面積963方呎4房1套連儲物室間隔，望公園景，原業主早前以購入價2000萬元平手放售，及後累減450萬或約22.5%，以1550萬元沽出，實呎16096元；原業主2018年2000萬元購入，持貨約4年，帳面蝕450萬元或約22.5%，若連使費計估計需實蝕逾560.5萬元或28%。

明報記者

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