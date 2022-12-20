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御金‧國峰銀主盤10年僅升值5% 1房戶售726萬 4房戶10年反帳賺19%

【明報專訊】繼西半山干德道豪宅屋苑CLUNY PARK及大潭紅山半島後，近期大型屋苑亦有銀主盤以低價沽出，其中鄰近港鐵柯士甸站的油麻地御金．國峰，位於6座高層B室，實用400方呎，1房間隔，向南望海景，以銀主盤方式放售，最初開價848萬元，其後減至808萬元，最終上車客以725.88萬元承接，實呎18,147元。原業主2012年1月692.1萬元一手買入，持貨約10年，帳面僅升值33.78萬元或約5%，升幅明顯跑輸大市。

明報記者 容婌維

御金．國峰近期不乏一手業主放售單位，參考屋苑對上錄得的3座中層A室成交，實用1614方呎，4房間隔，以3930萬元易手，實呎24,349元。原業主於2012年初以3297.4萬元一手購入單位，持貨約10年，帳面獲利632.6萬元，單位期內升值19%，較最新錄得的銀主盤升值高出14個百分點，反映銀主為盡快沽貨，不惜以低價易手。

屋苑尚有兩銀主盤 640萬入場

中原地產資深分區營業經理呂燕萍稱，御金．國峰目前仍有約2個銀主盤放售，包括6座高層F室，實用322方呎開放式間隔，銀主叫價640萬元，意向呎價約為19,876元；以及1座低層A室，實用1132方呎，4房1套間隔，銀主叫價2500萬元，意向呎價22,085元。

業主盤做價亦持續回軟，當中薄扶林貝沙灣3房戶錄低價易手個案。中原地產高級分區營業董事高鵬表示，貝沙灣4期8座中層C室，實用面積1040方呎，3房1套連工人套房間隔，享海景，以2500萬元易手，實呎24,038元。原業主2011年2月以1670萬元買入，持貨約11年，帳面獲利830萬元或約50%。

翻查資料，上述單位對落兩層，一個實用面積、間隔相同，景觀相若的單位，2018年以3168萬元沽出，實呎30,462元，較新成交單位做價高668萬元或約21%。換言之，該屋苑樓價四年間回落逾兩成。

OASIS兩房1045萬沽 5年平手走

各區二手交投回升，惟半新盤單位仍以低價易手。美聯物業助理營業董事謝錦成表示，啟德半新盤OASIS KAI TAK，本月至今暫錄約4宗成交，包括5座低層A室，實用面積509方呎，2房連獨立廚房，屬屋苑同類單位最平放盤，新近以1045萬元獲西九龍換樓客承接，實呎20,530元。原業主2017年9月以997.5萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利47.5萬元或約5%；若連其他使費計，料平手或微蝕離場。

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