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青衣二手交投旺 本月暫錄57宗升1.3倍

【明報專訊】聖誕前夕一手市場欠缺大型新盤推出，加上不少二手業主願擴大議價空間，令本月多區二手交投回升。

中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣區本月至昨天累錄約57宗二手成交，已超越上月全月54宗，並較上月同期上升約1.3倍，其中區內盈翠半島暫錄7宗成交，較上月全月多1.3倍，最新成交位於盈翠半島9座高層H室，實用513方呎，2房間隔，於4月份曾以950萬元放盤，至近日減至788萬元易手，減幅17%，實呎15,361元。原業主1998年以276.9萬元一手購入，持貨約24年，帳面獲利511.1萬元或1.8倍。

將軍澳本月已破200宗大關

至於將軍區本月受惠於跨灣大橋開通，本月截至昨日，全區已破200宗二手成交，料全月除超過上月全月263宗水平外，亦有機會突破300宗大關。美聯區域經理余偉峰表示，區內調景嶺站上蓋城中駅7座高層G室，實用503方呎，2房間隔，望山景，以715萬元成交，實呎約14,215元。原業主於2008年以315萬元購入，帳面賺400萬元，升值逾1.2倍。

馬鞍山區本月暫錄約60宗二手成交，對比上月同期錄約35宗升71.4%，料全月將超越上月約80宗的成交量，中原分區營業經理陳鴻霆表示，區內屋苑雅典居新近錄得1座低層B室，實用874方呎，3房連套房間隔，原以1220萬元放盤，最終減至1128萬元連車位售出，減價92萬元或7.5%，實呎12,906元。單位原業主於2005年以448萬元購入上址，持貨17年，帳面獲利約680萬元，升值約152%。

元朗過去周末買賣14宗升1倍

另外，近月二手交投低迷的元朗區，在聖誕長假前最後周末，錄得14宗二手成交，較對上周末7宗彈升1倍（見表），值得留意，其中6宗屬蝕讓成交。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區內屋苑Park YOHO過去周末錄4宗成交，全區最多，其中Park YOHO Genova 19座中層D室，實用736方呎，3房1套間隔，以888萬元易手，實呎12,065元。上述單位原業主2017年7月927.6萬元一手買入，持貨約5年，帳面蝕讓39.6萬元或4.3%。

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