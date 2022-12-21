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瑧譽「巨無霸」雙破頂 賣3.8億呎價4.1萬

【明報專訊】聖誕節前夕，雖然整體新盤交投氣氛持續低迷，惟一手豪宅逆市做好；市場昨天單日錄得3宗大額交投，合共吸金高逾4.7億元，當中內房保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山公路青山灣瑧譽，透過招標售出項目面積最大的15號屋，成交價達3.8億元，實呎41,494元，成交價、呎價不但創項目新高，成交價料為一手新例2013年實施後，新界一手屋苑式洋房新高。

上述洋房實用面積9158方呎，7房7套間隔，附私人升降機、私人泳池、花園及3個車位，惟是次成交未包括項目特有的「居室」；成交紀錄冊顯示，買家成交期為740日，另可獲贈家具。

新例後新界一手屋苑洋房新高價

瑧譽去年4月推出至今，累售17座洋房及8間居室，套現逾28億元；項目現尚餘5座獨幢臨海洋房，全屬5房5套間隔。

翻查資料，新界對上一手屋苑式洋房成交價新高，追溯至2019年12月，當時建滔化工（0148）持有的沙田九肚駿嶺薈，以2.69億元售出62號屋，實呎逾2.5萬元，成交價曾創一手新例後新界洋房新高。

大學閣3房特色戶賣6500萬

市區豪宅方面，華懋旗下港島西半山現樓大學閣，售出第1座1樓B室，實用面積1515方呎，3房3套間隔另連429方呎平台，成交價6500萬元，實呎42,904元。大學閣12月至今連錄3宗成交，單月套現1.96億元；而項目去年10月推售以來則累售16伙，套現逾13.3億元。

萊蒙國際（3688）與俊和合作、位於窩打老道的現樓128 WATERLOO，相隔1個月再錄成交，透過招標售出7樓H室，實用面積1258方呎，4房雙套連儲物房間隔，成交價3050萬元，實呎24,245元。

緹山標售最後6伙分層戶

128 WATERLOO累售44伙，佔全盤單位總數110伙約四成，連車位銷售總額約9.8億元。

市場氣氛稍好轉，嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍龍駒道緹山，上載新銷售安排，落實周六（24日）起招標發售最後6伙分層戶，招標期至明年3月31日。上述單位全屬3房間隔，實用面積1683至1743方呎；其中第1座地下A室為特色戶，實用面積1724方呎連花園。

另萬科香港旗下鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，昨晚突擊加推16伙開放式至2房戶，折實均呎22,462元，折實價533.4萬至884.3萬元；發展商同日落實於周六（24日）推售新價單內的兩伙單位。

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