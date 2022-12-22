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長實奪啟德地 呎價6138返8年前 中標價87億 吳佳慶：相宜價投得區內大型地皮

【明報專訊】地價持續下跌，爆疫後頻頻吸納地皮的長實（1113），昨日再以87.03億元中標啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤，每方呎樓面地價低見6,138元，不僅較市場估值下限8000元低逾兩成，更重返約8年半前價位，即會德豐2014年5月以25.2億元、每方呎樓面地價6101元投得的啟德第1H區3號地皮，該地已是入伙達4年、鄰近啟德港鐵站的OASIS KAI TAK，現時屋苑二手實呎約2.2萬至2.3萬元水平。

明報記者 甘潔瑩

長實執行董事吳佳慶表示，對今次以相宜價錢投得啟德新區的大型地皮感到非常高興，又指項目地理條件優越，位處港鐵宋皇臺站上蓋，日後亦有地下購物街連接九龍城傳統區域及啟德港鐵站，預料落成後的中小型住宅單位將廣受歡迎，可望帶來非常理想的回報。

爆疫後368億吸8地 涉533萬呎

翻查資料，長實在爆疫後，先後吸納8個項目，包括5幅官地、2個市建局，以及1個補地價項目，共斥資近368億元，涉及樓面532.93萬方呎，當中3幅、每幅官地均涉及樓面逾百萬方呎，料為爆疫後吸納土地儲備最多的發展商。值得留意，8個項目中，連同上述中標的啟德地，長實於今年樓市低迷下已連奪4個項目，包括今年3月以59.96億元、每方呎樓面地價11,382元中標市建局土瓜灣鴻福街、啟明街、榮光街「四合一」重建項目；今年10月以46.01億元、每方呎樓面地價3522元中標屯門青山公路大欖段住宅限呎官地。此外，長實上周以11.61億元中標市建局西區皇后大道西/賢居里項目，每方呎樓面地價9554元，亦近市場估值下限，連同昨日中標的項目，4個項目共涉資逾200億元。

區內首幅商業轉住宅地

資料顯示，啟德第2A區位於前北面停機坪用地，地皮面積約21.44萬方呎，原屬商業地，2020年曾推出招標，惟流標收場，最終獲政府改劃作住宅，亦是該區首幅由商業轉住宅的官地，預計可建1750伙。項目住宅單位設限呎條款，實用面積不少於280方呎。中標者須在地盤右方，修建一處公眾休憩用地，以及在地盤內鋪設多段24小時開放的公眾通道。同時，賣方亦須負責興建一段一層地下購物街，並在地盤5處指定位置，預留地方並負責修築接駁口以連接地下街、港鐵宋皇臺站及毗鄰發展項目等。

測量師：出價反映設計複雜等因素

美聯測量師行董事林子彬表示，是次項目的地價遠較市場預期為低，樓面呎價已「時光倒流」至2014年啟德鄰近地皮的地價水平，主要由於今次批出的地皮雖然位置優越，惟地皮分3幅地塊發展，當中商業部分由地下街連貫，同時亦需興建政府社區設施，設計較複雜，發展成本有所增加，發展期較長，加上近月樓市氣氛轉差，令發展商出價變得審慎，預計整個項目投資額逾150億元。

[香港地產]

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