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新地東成里項目批則 建5幢最高19層住宅

【明報專訊】新地（0016）近年在元朗一帶先後有多個大型項目，據屋宇署最新公布，新地旗下元朗東成里項目，最新獲批出建築圖則，項目將發展成逾80萬方呎商住項目，為「跨代共居房屋」發展，項目將提供1518個住宅單位。

建跨代共居房屋 涉80萬呎樓面

屋宇署10月共批出22份建築圖則，包括13項住宅及商住發展、5項商業發展等，當中以東成里項目規模最大，項目為「跨代共居房屋」發展，獲批建5幢17至19層高住宅物業，其中1幢基座設有兩層平台，作商業、政府社福設施及幼稚園等用途；項目中另設兩幢1層高的建築物，作為住客康樂設施，整個項目共80.44萬方呎。翻查資料，項目去年獲城規會批准作「跨代共居房屋」，部分單位及設施會採用長者友善設計，提供1518個住宅單位。

另宏安地產（1243）鴨脷洲大街120至130號，獲批建為1幢24層高商住物業，總樓面約7.42萬方呎。羅守輝或相關人士旗下的悅興地產，其持有的九龍城聯合道96至98號地盤，則獲批建1幢5層高商住物業，總樓面約1.07萬方呎。

希慎加路連山道地批建兩幢商廈

非住宅方面，希慎（0014）及華懋去年5月以197.8億元投得的銅鑼灣加路連山道商業地王，今年10月亦獲批圖則，獲准建2幢15及24層高的商廈（另設5層地庫），總樓面108.08萬方呎。永泰地產（0369）旗下已獲批活化的九龍灣常悅道13號瑞興中心，獲批建1幢26層高商廈，總樓面約26.29萬方呎；另永倫集團持有的謝斐道52至58號、分域街17至21號金鐘大廈，亦獲批建1幢26層高商廈，涉約6.87萬方呎樓面。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署顯示，10月份全港共有3個項目，合共2,156個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較9月份2,672伙減少19%，不過，今年首十個月共18,753伙私宅落成，較去年同期11,330伙增逾65%，創自2005年以來同期最多。

[香港地產]

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