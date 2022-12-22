佳寶老闆沽天巒洋房 12年實蝕14%

【明報專訊】一直屢錄二手蝕讓的上水天巒，再有名人沽出手持物業。市場消息指，由佳寶超市老闆林曉毅及相關人士持有的天巒萊茵河大道單號屋，最新以「賣殼」（即公司轉讓）形式易手，有傳作價約1.2億元，該洋房實用3949方呎，採5房設計，連6334方呎花園，並附私家泳池，實呎約3萬元。資料顯示，林曉毅2010年以1.32億元一手購入，持貨約12年，帳面蝕約1200萬元，若連使費計料實蝕約1880萬元或14%。
半新盤續錄蝕讓，利嘉閣地產市務經理林晉豪表示，啟德龍譽1B座極高層E室，實用面積348方呎，1房間隔，最新以755萬元易手，實呎21,695元。原業主2019年以約825.14萬元一手購入，持貨約3年、額印期滿轉手，帳蝕70.14萬元或約8.5%；連使費計料實蝕逾108.6萬元或約13%。
不過，「白居二」客持續入市下，部分地區二手交投回升。中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門本月至今暫錄約140宗二手成交，已追平上月全月水平，惟樓價持續回落。鍾稱，屯門華都花園2座低層G室，實用面積404方呎，2房間隔，以393.8萬元沽出，實呎9748元。買家為今期「白居二」中籤者，覓盤期間發現私樓樓價跌幅顯著，亦有不少「居屋價」選擇，遂轉投私樓市場。原業主2015年7月350萬元購入，持貨約7年，帳面獲利43.8萬元或約13%。
事實上，近期樓市氣氛略為好轉，優質銀主盤吸引買家爭購。忠誠拍賣行昨為紅磡海逸豪園4期16座高層E室銀主盤進行拍賣，單位實用870方呎，3房1套連儲物房間隔，連簇新裝修，拍賣開價1330萬元，獲3組客競投，最後以1470萬元沽出，呎價約16,897元。原業主2012年11月1200萬元購入，帳升270萬元或約18%。