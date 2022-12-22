佳寶老闆沽天巒洋房 12年實蝕14%

半新盤續錄蝕讓，利嘉閣地產市務經理林晉豪表示，啟德龍譽1B座極高層E室，實用面積348方呎，1房間隔，最新以755萬元易手，實呎21,695元。原業主2019年以約825.14萬元一手購入，持貨約3年、額印期滿轉手，帳蝕70.14萬元或約8.5%；連使費計料實蝕逾108.6萬元或約13%。

屯門本月140宗成交 追平上月全月

不過，「白居二」客持續入市下，部分地區二手交投回升。中原地產高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門本月至今暫錄約140宗二手成交，已追平上月全月水平，惟樓價持續回落。鍾稱，屯門華都花園2座低層G室，實用面積404方呎，2房間隔，以393.8萬元沽出，實呎9748元。買家為今期「白居二」中籤者，覓盤期間發現私樓樓價跌幅顯著，亦有不少「居屋價」選擇，遂轉投私樓市場。原業主2015年7月350萬元購入，持貨約7年，帳面獲利43.8萬元或約13%。

3組客爭購海逸銀主盤 1470萬易手

事實上，近期樓市氣氛略為好轉，優質銀主盤吸引買家爭購。忠誠拍賣行昨為紅磡海逸豪園4期16座高層E室銀主盤進行拍賣，單位實用870方呎，3房1套連儲物房間隔，連簇新裝修，拍賣開價1330萬元，獲3組客競投，最後以1470萬元沽出，呎價約16,897元。原業主2012年11月1200萬元購入，帳升270萬元或約18%。

[香港地產]