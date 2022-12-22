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位元堂6500萬放售荃灣舖 13年升值1.7倍

【明報專訊】連鎖中醫藥店位元堂（0897）或相關人士，近月先後放售多個物業，其中位於荃灣川龍街一個自用舖，最新推出市場放售，叫價6,500萬元，較13年前購入價高出1.7倍。

每呎叫價4.17萬元

美聯旺舖營業董事林偉文表示，上述舖位為荃灣川龍街87至89號地下B號舖位，面積約970方呎，連同入則閣樓約590方呎，合共約1,560方呎，意向價約6,500萬元，呎價約4.17萬元。資料顯示，舖位由森寶投資有限公司於2009年以2380萬元購入，公司董事為位元堂執行董事鄧蕙敏，放售價較13年前購入價高4120萬元或1.7倍。

Capri車位5年僅升6%

林氏稱，舖位間隔四正實用，門面寬闊，位處荃灣區中心點，鄰近楊屋道街市及街市街街市，徒步約10分鐘即可到達港鐵荃灣站及荃灣西鐵站，近年區內多個私人住宅陸續落成，民生需求及消費能力持續上升，料可獲買家垂青。

另外，利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，將軍澳藍田隧道跨灣大橋日前已正式通車，解決將軍澳隧道長期塞車的問題，預料區內住客買車人數將會增加，將軍澳南Capri B1層單號車位，最新以約183萬元沽出，為屋苑今年首宗車位成交，原業主於2017年以約173萬元購入該車位，持貨約5年，帳面獲利約10萬元或約5.8%。

[香港地產]

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