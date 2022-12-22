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ST. GEORGE 'S 連沽兩伙吸金2億

【明報專訊】聖誕前夕，新盤市况稍為回暖。繼屯門青山灣洋房項目瑧譽有洋房以3.8億元售出後，一手市場再錄大額成交；信置（0083）和中電（0002）合作的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日連沽兩伙，單日吸金約1.99億元，市場消息指，兩個單位由同一組買家購入。

已屆現樓的ST. GEORGE'S MANSIONS，自2020年8月推出以來累售18伙，套現總額逾24億元；是次新售出單位，包括第1座11樓A室，連車位成交價達1.1億元，屬實用面積2140方呎4房雙套間隔，實呎5.14萬元，買家成交期360日；另第1座11樓B室，連車位成交價8900萬元，實用面積1841方呎3房雙套間隔，實呎4.83萬元，成交期同為360日。上述兩個單位均望加多利山，以及區內低密度洋房群景觀，並設私人升降機大堂。

新地旗下36伙餘貨延期截標

中小型單位方面，恒地（0012）旗下樓花期長約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），亦連沽兩伙，實用面積分別301及317方呎，位處E座中層的1房連衣帽間戶型，成交價434.32萬及443.7萬元，實呎1.39萬及1.44萬元，單日吸金878萬元。

綜合市場資訊，本月迄今主要新盤成交累積錄約165宗。另新地（0016）旗下大埔白石角雲滙第1、2期、馬鞍山雲海、沙田九肚雲端、何文田天鑄第1、2期、奧運站瓏璽及元朗Grand YOHO第2期等共涉36伙，更新銷售安排，由原定本月31日截標，延至明年6月30日。

至於本月迄今，主要新盤錄約35宗取消交易或撻訂個案；新一宗來自帝國集團及香港小輪（0050）合作、已屆現樓的屯門青山公路帝御．嵐天。

[香港地產]

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