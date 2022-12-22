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柬埔寨華僑盧創輝：金邊置業宜選市中心

【明報專訊】柬埔寨第三代華僑、代理不少當地樓盤來港銷售的王府國際（香港）發展有限公司董事長（香港區）盧創輝（圖）在專訪中指出，雖然柬埔寨樓市長遠向好，但近年首都金邊範圍已不斷擴大，由一環、二環擴至三環，由三環至市中心的獨立紀念碑距離已達30多公里，他比喻道「當年由本港尖沙嘴火車站去羅湖火車站亦只是37公里，你可想像到金邊現在擴容至哪程度」，而金邊人口現僅約200萬，並不存在地少人多的情况，因此在金邊置業亦一定要慎選地點，宜選擇接近市中心的旺區，他再以本港樓市的情况為例：「即使本港近月樓市調整，半山區樓價亦無甚下跌，無人買、無人賣，作為比較，民生區樓價的波幅便比較大了」。

盧創輝指出，金柬城·泓岸（NADI by GC CITY）位處新發展區，鄰近新機場，距離市中心16公里，駕車考慮塞車等因素需時45分鐘，他相信該項目現時租值一般：「目前投資柬埔寨金邊房地產，等於20年前在深圳買樓，雖然在二線的工業區龍華及市中心羅湖都是深圳，但你應該買市中心的羅湖，因為配套已經齊全，不要買新開發區，例如你當年在龍華買樓的話，並非一定錯，但短期很可能租不出去。」

美元按息逾10厘 柬樓市橫行趨跌

另外，盧創輝指出，由於柬埔寨本身美元不足，即使在過去美息偏低時，當地美元按揭利率仍高達9厘多，近月隨美息上調，已高達10厘多，這是擬在當地借按揭買樓者須注意的問題。他又提到，其實過去兩年多以來受累新冠疫情，柬埔寨金邊樓市已趨橫行及向下調整，所以還是以投資市中心的物業較佳。

明報記者 葉創成

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