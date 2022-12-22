柬埔寨華僑盧創輝：金邊置業宜選市中心

盧創輝指出，金柬城·泓岸（NADI by GC CITY）位處新發展區，鄰近新機場，距離市中心16公里，駕車考慮塞車等因素需時45分鐘，他相信該項目現時租值一般：「目前投資柬埔寨金邊房地產，等於20年前在深圳買樓，雖然在二線的工業區龍華及市中心羅湖都是深圳，但你應該買市中心的羅湖，因為配套已經齊全，不要買新開發區，例如你當年在龍華買樓的話，並非一定錯，但短期很可能租不出去。」

美元按息逾10厘 柬樓市橫行趨跌

另外，盧創輝指出，由於柬埔寨本身美元不足，即使在過去美息偏低時，當地美元按揭利率仍高達9厘多，近月隨美息上調，已高達10厘多，這是擬在當地借按揭買樓者須注意的問題。他又提到，其實過去兩年多以來受累新冠疫情，柬埔寨金邊樓市已趨橫行及向下調整，所以還是以投資市中心的物業較佳。

明報記者 葉創成

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