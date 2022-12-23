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赤柱環角道豪宅地估值月跌三成 每呎低見1.1萬元 兩周後截標

【明報專訊】長實（1113）日前以87.03億元中標啟德第2A區住宅地，每方呎樓面地價低見6138元，重返8年半前同區地價水平。地價急跌下，被視為本年度地王的赤柱環角道豪宅地估值亦急挫，從上月招標時最高約144億元，估值在一個月內跌逾三成，最高估值亦不足百億元，每呎估值低見1.1萬元水平。有測量師指出，近月市建局出售的項目，以及政府出售的官地，均以低於市場估值下限批出，影響將推售的土地價格，預計環角道豪宅地亦難以問鼎百億地王寶座。

明報記者 甘潔瑩

事實上，本財年度至今仍未誕下百億地王。將於兩周後、即下月6日截標的赤柱環角道地皮，位於馬坑邨以南，地盤面積25.7萬方呎，指定作「私人住宅」用途，最高樓面約48萬方呎，屬區內逾20年最大型地皮，預計可建650個單位。因地皮位於山坡，周邊物業大多為低密度住宅，預計日後落成的單位，大部分可坐擁赤柱灣或舂坎角海景，因此地皮被看高一線。

今年2月最高估值237億 每呎4.5萬

發展局今年2月公布本年度賣地計劃時，環角道地皮估值，是本年度13幅住宅官地中最貴重，市場估值達131.5億至236.7億元，預計每方呎樓面地價2.5萬至4.5萬元，將挑戰新住宅地王寶座。可惜過去數月樓市充斥不少利淡因素，本港銀行亦多次上調最優惠利率，即使短期有望通關，經濟前景仍不樂觀，令地價持續下跌。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，早前市建局西營盤皇后大道西/賢居里項目以每方呎樓面地價9554元批出，日前更以每方呎樓面地價6138元批出啟德逾100萬方呎樓面住宅地，反映地價是按現時市况、利率風險、經濟因素等，政府或不想影響整體的房屋供應，因而低價批出，惟此舉將影響地價、甚至補地價等，對發展商而言，有利趁低價增加土儲，惟另一方面則影響發展商對出售物業的定價。

地皮最高可建12層高住宅

他續稱，快將截標的環角道地皮，因屬豪宅項目，預計整個銷售期會較長，即資金回籠速度亦較慢，加上市場利淡因素下，業界紛紛調低地皮估值。綜合市場估計，地皮最新估值介乎52.83億至96.05億元，預計每方呎樓面地價由1.1萬至2萬元，較政府上月起地皮招標時估值78億至144億元、每方呎樓面地價1.63萬至3萬元，約一個月大跌約33%。資料顯示，上述地皮原為「綠化地帶」，規劃署去年向城規會將地皮改劃為「住宅（乙類）」用地，地積比率約1.84倍，最高可興建約12層的住宅大廈，預計人口逾1800人，項目中需設有150個宿位的安老院舍。

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