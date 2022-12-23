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KENNEDY 38「拆禮物日」推2伙招標

【明報專訊】聖誕節假期臨近，雖然新盤市場氣氛淡靜，但不少新盤已部署於下周一「拆禮物日」推售。新地（0016）牽頭發展的西環堅尼地城KENNEDY 38，上載新銷售安排，下周一起招標發售兩伙特色戶，截標時間為明年3月31日，推出單位包括33樓A室4房戶，實用1000方呎連平台和天台；另33樓B室2房戶，實用566方呎連平台和天台。

大學閣加推5伙招標

另華懋旗下西半山大學閣，加推5個分佈於第1座中高層的實用1584方呎4房單位，同於下周一起標售，截標日期為下月31日。

至於萬科香港旗下鄰近港鐵深水埗站的醫局街連方I，亦上載新銷售安排，下周一以價單形式發售2伙，包括17樓實用290方呎C室1房戶，扣除16%直減折扣，折實價645.1萬元、折實實呎22,246元；以及19樓實用266方呎開放式Plus E室，扣除16%直減折扣，折實價612.5萬元、折實實呎23,027元。連方I 自11月推出市場發售至今，累沽約9伙、吸金約6000萬元。

連方下周一以價單形式賣2伙

另綜合市場資訊，12月至今主要新盤共錄約40宗取消交易或撻訂個案，其中新世界（0017）現正重建的大圍站柏傲莊III，於12月20日、21日兩天，新增4宗取消交易，相關單位去年6月成交價介乎1062.5萬至2135.6萬餘元，涉總值逾6899萬元。

至於本月40宗取消交易或撻訂個案中，柏傲莊III佔32宗，即約八成。柏傲莊III 自去年8月至今，累錄約398宗同類取消交易個案，佔已售出單位總數845伙47%，涉總成交金額約62.3億元。

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