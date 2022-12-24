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新盤接連破冰 林海山城單日套半億 受惠通關在望 尚林洋房5000萬沽創新高

【明報專訊】本月迄今整體新盤成交仍徘徊於約185宗的低水平，但港府放寬防疫限制，加上市場預期本港將與內地、澳門短期內恢復通關，新盤市况於聖誕節前升溫，其中大埔林海山城、九龍站天璽、西貢尚林等現樓，打破項目本身數月至逾一年來冰封局面，3盤昨單日共售4伙，吸金總額逾1.59億元。

明報記者 林可為

儘管疫情反覆，惟新盤市場、特別是豪宅盤近日漸見起色。繼保利（0119）屯門青山灣瑧譽、信置（0083）何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，日前錄得逾億元成交後，昨日再有3個已屆現樓的新盤，同錄大額成交。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔林海山城，兩個月來再錄一手成交，連沽兩伙4房戶，吸金5472.8萬元，其中第17座3樓B室，實用1596方呎，成交價2872.8萬元，實呎1.8萬元，成交期90日；另第8座地下D室，實用1507方呎連花園，成交價2600萬元，實呎1.72萬元，買家成交期同為90日。項目8月推出至今累售14伙，套現約3.7億元。

天璽4房5500萬沽 破4個月冰封

較「冷門」的新界一手洋房亦錄高價成交。國際集團牽頭、早於2016年底已推出的西貢白石窩尚林，新售出F號屋，為項目去年9月後、即1年零3個月來首錄一手成交，該屋實用2068方呎，連花園和天台，成交價5000萬元，實呎2.41萬元，成交期90日，創項目成交價新高。尚林2020年中開齋至今累售4幢洋房、套現1.83億元。

市區方面，新地（0016）九龍站天璽亦錄得8月後、即4個月來首宗一手成交，位於皇鑽璽79樓D室，實用1091方呎4房戶，招標成交價5500萬元，實呎5.04萬元，買家成交期180日。恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅亦連沽5伙，單日吸金近3500萬元，成交價最高為1座15樓A室，實用447方呎2房戶，成交價1036.25萬元，實呎2.31萬元。信置牽頭的觀塘凱滙，透過招標售出1座50樓J室連天台特色戶，實用583方呎，2房連儲物室，成交價1260萬元，實呎2.16萬元，成交期150日。

ST. GEORGE'S下周二推48伙招標

部分新盤亦趁勢上載新銷售安排，如保利屯門青山灣瑧譽，下周二起推4伙招標，明年12月31日截標；其中1號、2號屋，同屬5房間隔，實用5246方呎連天台和花園，以及5207方呎連天台和花園；另1號居室、2號居室，實用分別559、652方呎。信置ST. GEORGE'S MANSIONS，同於下周二起推48伙招標，明年12月31日截標。

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