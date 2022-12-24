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美孚本月成交增至22宗 呎價萬元

【明報專訊】市場預期短期通關在望下，以往年底例必淡靜的二手樓市，近日氣氛亦明顯回暖，各區成交量亦顯著上升，部分屋苑本月成交量已突破上月，其中十大屋苑之一的荔枝角老牌屋苑美孚新邨，本月暫錄得22宗成交，已超越上月全月18宗，平均實呎1.02萬元。

中原分區營業經理馮健平表示，美孚新邨最新成交為1期百老匯街17號高層B室，實用485方呎，一房改兩房間隔，以498萬元成交，實呎10,268元。買家為同區上車客，睇樓一段時間，見最近防疫措施放寬，對後市樂觀，即加快入市步伐。原業主2013年1月以約418萬元購入，持貨快將10年，帳面獲利80萬元或19%。

青衣本月62宗 超上月全月

另一龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月暫錄11宗成交，平均實呎約1.65萬元。中原區域營業經理王秀芬透露，最新成交為南天閣中層B室，實用680方呎，3房1套間隔，望內園景及少海景，以1380萬元成交、實呎20,294元。原業主2007年9月480萬元買入，帳面獲利900萬元或1.9倍。

尚悅兩房534萬沽 反彈6%

另外，青衣區成交量亦突破上月全月，利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，本月至今青衣全區二手成交暫錄約62宗，已超越11月全月約61宗，當中翠怡花園5座中層E室，實用443方呎，2房間隔，以約513.8萬元易手，實呎11,598元，比市價低約3%。原業主2009年192萬元買入，帳面獲利約321.8萬元或1.7倍。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月錄約72宗二手成交，已接近追平上月全月73宗水平。他指，尚悅本月錄7宗成交，為元朗本月最多成交的屋苑，其中12座高層C室，實用443方呎，屬大2房間隔，新近獲上車客議價後以533.8萬元承接，實呎12,050元，較日前同類單位做價500萬元高33.8萬元或約6%。原業主2013年2月396.8萬買入，帳面獲利137萬元或35%。

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