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施永青：短期或通關 明年樓市否極泰來

【明報專訊】本港樓市連月出現調整，不過近期多次發表睇淡樓市言論、並頻頻表示削減人手及分行的中原集團創辦人施永青，昨日卻表示，市場料短期內有望通關，相信樓市現時已是最壞時刻，2023年將會否極泰來。

全線後勤獲派半月特別花紅

施永青昨出席公司聖誕派對，席間指出樓市近日形勢正在改變，美國加息正在放緩，對樓市及投資市場有利，新冠疫情雖未有減慢，但殺傷力大減，各國政府抗疫態度轉趨務實，內地與本港之防疫措施已大幅放寬，市場料短期內有望通關，相信樓市現時已是最壞時刻，明年將會否極泰來。施永青兒子、中原集團行政總裁施俊嶸亦表示，近日市况轉好，樓價企穩，料來年應該大逆轉。該公司同時亦宣布，發放0.5個月年終特別花紅予中原地產全線後勤。

CCL跌1.39% 返5年半前水平

不過，中原城市領先指數CCL最新報156.37點，繼續維持重返2017年5月初水平，按周跌1.39%，較去年8月高位191.34點累跌18.28%，今年計累跌15.27%。惟中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，有關數字反映11月底至12月初市况，12月美國議息前，本地拆息急升，增加銀行加息壓力，樓價走勢進一步向下，而12月美國放緩加息後的市况，將於下月公佈的CCL才開始反映。

黃續指，本周八大樓價指數齊跌，為近23周以來第5次，樓價跌勢未止，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報155.83點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%；CCL（中小型單位）報154.36點，重返2017年4月中水平，按周跌1.37%；CCL（大型單位）報166.12點，重返2018年1月初水平，按周跌1.48%。

另外，利嘉閣估算，全港50個指標屋苑共錄1245組客戶於周末預約睇樓，按周增加1.6%，該公司研究部主管陳海潮表示，不少市民計劃於聖誕長假旅行，惟部分上車客得悉快將全面通關，擔心錯失撈底良機，趁樓價仍然低水入市，令預約睇樓量止跌回升。

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