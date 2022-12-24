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順豐王衛妻4200萬購嶼南道屋地

【明報專訊】疫情下網購成風，速遞公司成疫下大贏家，作為龍頭速遞公司的順豐控股或相關人士，近年爆疫後連番入市，除2020年底以逾4.9億元連掃新地（0016）東半山司徒拔道超級豪宅CENTRAL PEAK三伙外，上月再以4200萬元向渣打（香港）購入大嶼山嶼南道臨海別墅SANDPIPERS連周邊地皮，合共佔地近2萬方呎。

連周邊地涉近2萬方呎

上述SANDPIPERS位處嶼南道，鄰近塘褔一帶，資料顯示，項目連同周邊地皮，上月底以4200萬元易手，買家以Fancy Mix Limited作登記，公司董事包括順豐創辦人王衛妻子鄧麗貞及相關人士，而今次鄧麗貞以公司名義入市，需付樓價30%買家印花稅及雙倍印花稅，涉及1260萬元。

付1260萬辣稅入市

資料顯示，項目總佔地約1.93萬方呎，部分屬農地用途，其中丈量約份328第1800號地段，地盤面積約7000方呎，現址建有一幢一層高別墅，分為東西兩翼，總實用面積約2092方呎，物業於嶼南道設有獨立車路入口，而物業私人花園位置更設有獨立出入口直駁至塘福海灘，別墅外面設有蓋及露天車位。資料顯示，該物業由渣打銀行於1973年以79萬元購入，及後轉讓至渣打（香港）持有，物業最新成交價較49年前帳面升值4121萬元或52倍。

事實上，順豐控股相關人士，疫下於2020年底以逾4.9億元連掃CENTRAL PEAK三伙，其中Alpex II座5樓Manor A室，實用2104方呎，連兩車位成交價1.88億元，實呎89,354元，登記買家正是鄧麗貞，同座實用2080方呎的B室，連車位成交價1.76億元，實呎84,615元，登記買家王鎏桐，據悉亦為王衛之相關人士。

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