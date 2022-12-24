財團芙蓉山綠化地申建608伙住宅

【明報專訊】有財團新近就持有位於荃灣芙蓉山的綠化用地，改劃作住宅發展，擬建2幢住宅，提供608伙住宅，另設一幢安老院舍，提供328個牀位，總樓面約37.38萬方呎。上述申請由建嶺有限公司和盛快有限公司提出，兩間公司董事同為郭卓彥及梁錦濠，前者為資深投資者羅守輝旗下TOYOMALL管理層，後者是孝思園執行董事。