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白居二帶動 凱樂苑本月錄19宗成交

【明報專訊】二手市場有回暖迹象，適逢白居二中籤者陸續入市，帶動居屋成交量。長沙灣新居屋凱樂苑有價有市，本月暫錄19宗成交，近日再錄成交。利嘉閣市務經理劉信仁表示，新成交單位為A座高層20室，實用面積394方呎，屬一房間隔，外望開揚市景及山景。據悉，原業主早前以450萬元（未補地價）放售，近期獲新婚客洽詢，議價後減價8.5萬元或近2%，以綠表價441.5萬元易手，實呎11,206元。原業主2019年4月以約278.4萬元（未補地價）一手向房委會購入上址，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約163.1萬元，物業升值約59%。

兆禧苑兩房320萬沽 累減價188萬

屯門兆禧苑則錄今年低呎價成交，中原地產資深分區營業經理陳智生表示，單位為E座中層11室，實用415方呎，兩房向東，原業主今年1月以508萬元（已補地價）放售，惟放盤半年亦未售出，主動調低價格至470萬元（已補地價），及至近日，業主希望盡快套現，進一步調低叫價至350萬元（已補地價），獲區內上車客議價，終以320萬元（已補地價）易手，累積劈價188萬元或37%，折合實用呎價7711元，為屋苑自由市場呎價今年新低。原業主1986年以16.62萬元（未補地價）一手購入，料轉售將獲利甚豐。

私樓方面，多區屋苑本月二手成交量明顯增加，荃灣愉景新城是其中之一，美聯聯席區域經理鍾家豪表示，屋苑本月暫錄15宗成交，較上月全月7宗增加逾1倍，昨日錄2房成交，有關單位為7座中低層C室，屬實用485方呎2房戶，原業主今年4月起開始放售，當時叫價730萬元，放盤多個月，業主近日調低叫價至645萬元，隨即獲買家垂青，議價後減價5萬元、以640萬元易手，較今年4月叫價低90萬元或12%，折合實呎13,196元。原業主在2014年5月以408.3萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利約231.7萬元或57%。

一手平安夜僅錄5宗成交

另一方面，發展商未有推售全新盤，僅推售新盤貨尾，平安夜僅錄約5宗成交，較去年同期約10宗減少50%。其中信置（0083）旗下已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，昨日以招標形式售出一伙，為3座3樓B室，實用面積1110方呎，屬4房連3套房單位，成交價2540萬元，呎價22,883元。同屆現樓的觀塘凱滙，亦以招標形售出1伙。

[香港地產]

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