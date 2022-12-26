moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

INNOVALE兩天連沽9伙 吸金逾3970萬

【明報專訊】樓市氣氛隨着防疫政策放寬回升，綜合市場消息，過去周末（12月24至25日）新盤市場累錄約16宗成交，按周增加6宗或六成。當中，恒地（0012）旗下，樓花期尚餘約半年的粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna，平安夜及聖誕節兩天連沽9伙，吸金逾3970萬元。

周末一手16宗成交 按周升六成

上述9伙單位一律位處項目E座，實用面積由294至317方呎，全屬1房連衣帽間間隔，成交價由425.01萬至449.61萬元，呎價13,947至14,981元。項目至今累售約147伙，佔全盤565伙約26%，套現逾6.5億元。至於整體新盤市場本月至今累錄約210宗成交，略超上月同期約200宗水平。

太古城2房則王850萬易手

較去年初樓上單位低兩成

二手市場在聖誕長假期間亦不乏成交，港島東指標屋苑鰂魚涌太古城在平安夜單日錄兩宗成交。中原地產分區營業經理李百達表示，太古城最新錄得成交包括恆山閣低層D室，實用593方呎、屬屋苑2房則王間隔，以850萬元易手、實呎14,334元。值得留意，是次成交價較單位正上層單位，於2021年2月錄得的成交價1067萬元低217萬元或約兩成。

上址原業主早於2010年以495萬元購入單位，及後於2017年以900萬元進行內部轉讓；若以2010年購入價計，原業主持貨12年轉手，帳面獲利355萬元，單位期內升值71%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款