希慎20億升級銅鑼灣利園區 涉近500萬呎樓面 料2026年前陸續落成

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，利園區包括希慎在銅鑼灣區的持有收租物業，包括希慎廣場、利園一期、二期、三期、五期、六期、利舞臺、禮頓中心、希慎道一號，以及正在興建的加路連山道項目等(見地圖)。希慎執行董事及首席營運總監呂幹威接受訪問時表示，適逢明年是利氏家族把銅鑼灣構建成香港主要商業中心百周年紀念，集團為利園區作升級改造，旨在增加利園區的可步行性（walkability），將由港鐵銅鑼灣站至加路連山道，打造全天候行人通道系統，以提升區內的行人暢達度，令利園區成為步行社區。

打造全天候行人通道

呂氏又指，有關計劃同時將利園區劃分三大區域，分別引領潮流的城市街區（Urban Vibrancy）、名店匯聚的中心區（Town Centre）及綠化休閒的生活公園（Lifestyle Park），並連同與華懋去年5月以197.78億元、每方呎樓面地價18,374元投得的加路連山商業地王項目，升級改造計劃將在2026年前陸續落成，計劃落成後，希慎在利園區各項發展的總樓面由現時的383.28萬方呎，增加110萬方呎或29%至493.08萬方呎。

他又透露，改造計劃已於今年10月起展開，首個改造項目位於希慎廣場4樓，將改劃為Urban Park，面積7000方呎，當中4000方呎是港島首個設於商場內的滑板公園（Skateboard Park），將於下月啟用。另5樓將增設一個中庭位置，以增加共用空間，同時將地庫1及2樓（B1及B2層）改為吸引人流的聚腳點。

疫情前利園區內地客佔三成

目前有較多奢侈品牌商舖的利園一期，將會改造多個逾1萬方呎的旗艦商舖，供現時商舖作旗艦店。

呂幹威透露，疫情重挫旅遊業，惟奢侈品牌的銷售未因此而大幅下跌，反映本地的購買力亦強勁，各奢侈品牌均期望在利園區設立旗艦舖。另利園一期的8及9樓將樓面轉作半零售樓面，設5至6間餐廳提供特色餐飲，涉約3萬方呎。

此外，計劃亦將利園各期停車場，興建地下隧道，貫通各個停車場，共涉1200個車位，貫通後預計可減少路面車輛高達70%。同時，集團亦與政府磋商，有關地下隧道同步連接加路連山商業項目，盼將進一步改善區內的車流。

對於本港正準備與內地通關，呂幹威表示，疫情前利園區有三成是內地旅客，預計全面通關以後，零售市况定必較前佳，但他指，訪港旅客除購物外，還重視旅客區是否具特色，集團提出改造計劃，長遠為整個利園區增值。

（發展商專訪）