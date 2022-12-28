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美聯黃建業：新春前料更多代理失業

【明報專訊】受加息、疫情等負面因素影響，今年本港樓市出現調整，雖然內地與本港通關在即，但作為龍頭代理行的美聯集團（1200）主席黃建業認為，明年市况仍然波動，全年樓價料小幅度反彈約5%，並謂農曆新年前將會有更多地產代理失業。

預期明年樓價反彈5%

此外，在息口高企、移民高峰、成交低、樓價低等因素夾擊下，黃建業指，代理行業仍然挑戰重重，相信農曆新年前會有更多代理失業，更多分行將關門結業。黃又表示，雖然預期樓市會在農曆新年後出現小陽春，但樓市正處於「尋底期」，有待站穩陣腳找尋回升「支持點」，樓市要徹底復常仍須等待內地與本港全面通關、經濟復蘇、市民信心恢復，以及息口見頂「四盞綠燈」齊開通後才出現，預期明年市况仍然波動，如明年內四盞「綠燈」齊開，全年樓價料反彈約5%。

成交方面，他預計明年一手成交將按年急升約7成半至1.6萬宗水平；同時帶動二手成交按年升約3成半，有望達至5萬宗的水平，升幅看似顯著，不過主要由於「低基數效應」，相信短期內交投未難回復至高峰，而全年交投則因為購買力累積及「低基數效應」而回升。

稱撤辣刻不容緩

黃建業續稱，明年首季極可能是本港樓市的轉捩點，買賣雙方料觀望2月份《財政預算案》，並謂《財政預算案》會是通關外本港樓市的另一重要關口，他呼籲政府重啟投資移民，縮減取得永久居民身分證的年期，由原來7年減至3年，或提出更多稅務或居留優惠。樓市方面，撤辣刻不容緩，建議政府放寬按揭措施，2000萬元以下物業可借九成；調高至500萬元或以下物業只需付100元印花稅等，幫助更多上車人士。

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