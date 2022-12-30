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今年新盤成交逾9200宗 9年新低

【明報專訊】受香港與內地即將恢復通關的消息剌激，新盤市况稍見起色。綜合市場資訊，本月至昨天一手成交累錄約260宗，較上月全月錄約227宗按月增約15%，惟受第五波疫情大爆發、美國加息、俄烏戰爭等負面因素夾擊，縱觀今年至昨天總體一手成交只錄約9212宗，除比去年錄逾1.72萬宗按年下跌46%，更屬2013年一手新例實施後，9年來按年新低。

本月下半月佔全月成交量六成

即將踏入2023年之際，受通關消息剌激，本月下半月樓市氣氛漸好轉，以本月至昨天約260宗一手成交計，約160宗於本月下半月錄得，佔本月大市總體成交量逾六成。同時，本月多宗大額成交亦均於下半月錄得，最矚目包括保利置業（0119）屯門青山灣瑧譽售出1幢洋房，作價達3.8億元。

僅4個月單月破千宗一手成交

大型新盤方面，恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna、大角嘴利奧坊‧壹隅，近日銷情亦提速，兩盤於本月下半月，合共售逾70伙。不過，今年本港經濟受疫情及外圍政經不明朗因素影響，樓市表現疲弱，只有4月、5月、6月和8月，一手銷情錄逾千宗（介乎1035至2050宗）。

至於今年賣樓王寶座，料由新地（0016）奪得，今年迄今估計累售約2930伙、吸金總額估計達220億元，收益貢獻主要來自大埔白石角Silicon Hill、屯門兆康NOVO LAND系列、天水圍Wetland Seasons Bay第3期等新界盤。新地副董事總經理雷霆早前曾表示，集團今年無論是計算單位銷售宗數、銷售銀碼，均為市場之冠。

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