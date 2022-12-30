今年新盤成交逾9200宗 9年新低

【明報專訊】受香港與內地即將恢復通關的消息剌激，新盤市况稍見起色。綜合市場資訊，本月至昨天一手成交累錄約260宗，較上月全月錄約227宗按月增約15%，惟受第五波疫情大爆發、美國加息、俄烏戰爭等負面因素夾擊，縱觀今年至昨天總體一手成交只錄約9212宗，除比去年錄逾1.72萬宗按年下跌46%，更屬2013年一手新例實施後，9年來按年新低。