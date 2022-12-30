將軍澳本月破300宗 料今年最旺

不過，區內怡心園再錄二手蝕讓個案，市場消息稱，屋苑4座中層G室，實用601方呎，3房1套房間隔，新近以610萬元易手，實呎10,150元；原業主2017年668萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓58萬元或9%，連使費料實蝕約90萬元或13%。

元朗全月或破百宗大關

元朗本月二手成交量亦錄得增幅，共錄92宗，比上月全月多約26%，全月勢破百宗水平。中原副區域營業經理王勤學表示，原築2座低層A室，實用481方呎，2房間隔，原於去年8月以650萬元放盤，至近日累減141萬元或22%，以509萬元沽出，實呎約10,582元，見屋苑2房3年來呎價新低。原業主2018年以615萬元買入，帳面蝕106萬元或約17%，連使費料實蝕130萬元或21%。

荃灣區亦錄得二手勁蝕個案。中原資深區域營業經理余俊文表示，荃灣油柑頭翠濤閣3座高層B室，實用477方呎，2房間隔，享山景，以481萬元易手，實呎約10,084元。原業主2019年583.8萬元購入，帳面蝕讓102.8萬元或約18%，若連使費計，料實蝕約130萬元或22%。