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美私募基金伙宏安 20億收購貝爾特酒店

【明報專訊】通關在即之際，市區酒店即獲財團大額收購。宏安（1222）與宏安地產（1243）聯合公布，伙拍美國私募基金AG，共斥20億元收購新世界（0017）旗下位於新蒲崗六合街貝爾特酒店，前者佔35%、後者佔65%權益，預期收購將於明年4月3日或前後完成。

明年4月初完成交易

據悉，上述酒店佔地約23,800方呎，設約690間客房，以約20億元計，每間房間平均價約290萬元。隨着港鐵沙中線全面通車，啟德體育園快將落成，九龍東即將變天為集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的大型綜合發展區。買家看好區內前景及「開關」等利好因素，計劃翻新該酒店項目作投資用途。

受惠活化工廈政策及「啟德效應」，區內許多工廠已經遷出或轉型，以用作商貿或新工廈用途，例如2017年竣工的新世界工廈活化項目Artisan Hub及今年落成的Artisan Lab，租戶包括24 小時健身室「SNAP FITNESS」、烘焙工房、著名空手道精英運動員李振豪成立的「Be Smove Karate Fitness」、多媒體製作公司及活動策劃公司等。

資料顯示，同位於東九龍的觀塘偉業街悅品海景酒店，今年獲WEAVE LIVING以約24.7億元承接。鄧成波家族於2017年斥23億元向恒地（0012）購入該酒店，持貨約5年，帳面獲利約1.7億元。

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