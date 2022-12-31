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首3季地價收入不足600億 不及預算一半

【明報專訊】今年樓市出現調整，地價亦同時受壓，加上市場缺乏大型地皮，本年首3個財政季度，政府賣地收入約246億元，按年跌逾七成，即使連同補地價項目，目前總地價收入約592.4億元，只稍多於去年11月恒地（0012）以508億元奪得的中環新海濱3號商業地王中標價，並與今年2月財政司長陳茂波公布的地價收入預算1200億元相距甚遠。

補地價346億佔地價收入六成

據地政總署資料顯示，政府本年度首3季共售出10幅官地（包括住宅及非住宅，但撇除通訊站地），較去年同期8幅為多，但由於今年售出之地皮主要集中在中小型地皮，當中超過20億元地價的地皮則只有兩幅，反觀去年度，則有恒地以508億元投得的中環新海濱，以及希慎興業（0014）及華懋以197.78億元投得的銅鑼灣加路連山道兩幅商業地王，故首3季來自官地的收入，就由去年度的896.86億元，大跌至今年度的244.61億元（若連同一幅電訊站地皮，則合共約246億元），跌幅達到73%。

事實上，地價收入大跌，除了受地皮規模影響外，地價下跌亦成為其中一個原因，就以今年度暫時成交價最貴一幅地皮為例，即本月中由長實（1113）投得的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號住宅地，項目可建樓面141.8萬方呎，截標前最低估值亦有113億元，但受到各種負面因素影響，項目最終以87.03億元售出，每方呎樓面地價6138元，較市場估值下限8000元低逾23%，相關地價更重返同區8年前價位。

年初地價收入預算1200億

另外，值得一提的是，今年首3個財政季度，來自補地價的收入約346億元，即佔期內地價收入約六成，當中包括多個港鐵（0066）項目，如東涌牽引配電站，而最矚目為小蠔灣車廠重建項目，整個項目補地價金額涉及約86億元，但連同補地價項目在內，目前賣地總收入只有約592.4億元，不及全年地價收入預算1200億元的一半。

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