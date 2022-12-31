CCL按周升0.26% 今年全年跌15%

是次CCL數據具體反映12月5日至11日市况，中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，12月市場充斥美國放慢加息步伐消息，樓價跌幅已收窄，而上述利好因素將於2023年1月底公佈的CCL反映。另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報156.31點，按周升0.31%；CCL（中小型單位）報154.74點，按周升0.25%，兩者同處2017年4月水平。此外，CCL（大型單位）報166.66點，按周升0.33%，處2018年2月水平。

十大屋苑全年2262宗 4年新低

分區方面，新界東CCL Mass報170.01點，按周升1.29%；新界西CCL Mass報145.42點，按周跌0.77%。市區方面，九龍CCL Mass報150.78點，按周升0.63%；港島CCL Mass報155.90點，按周升0.19%。

中原數據亦顯示，十大屋苑今年全年錄約2262宗成交，相對2021年全年錄約3517宗，按年跌35.7%，為2018年錄約2094宗後、4年來新低。以成交跌幅而言，鴨脷洲海怡半島今年共錄約161宗成交，相對2021年錄約339宗，按年跌52.5%，是成交跌幅最勁屋苑。今年呎價按年跌幅最勁屋苑為鰂魚涌康怡花園，12月平均實呎14,075元，相對去年同期17,965元，按年跌21.7%。

康怡花園平均實呎按年跌21.7%

有「上車樂園」之稱的沙田第一城今年錄約352宗成交，按年跌18.5%，最新平均實呎14,510元，按年跌16%，新成交包括第50座低層E室，實用284方呎2房戶，以410萬元易手，實呎14,437元；原業主2016年以399萬元購入，帳面賺11萬元，但連使費計料需實蝕7萬元。

另利嘉閣研究部主管陳海潮指出，港府取消大部分防疫限制，全港50個指標屋苑今、明兩天共錄約1300組客戶預約睇樓，按周增4.4%，料通關將是樓市反彈動力來源。