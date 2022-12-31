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恒地明年擬推11盤 共涉7300伙

【明報專訊】恒地（0012）今年積極賣樓，該集團今年累售約2100伙，與2021年相若；今年套現金額約148億元，較2021年套現約187億元減少約26%。綜合發展商提供資料，恒地部署明年推出約11個項目，涉及約7300伙。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，恒基二部預計明年推出6個項目涉約4800伙，當中3個項目位於啟德區、共佔4000伙。恒地伙會德豐、新世界（0017）及中海外（0688）發展的啟德跑道區承豐道19號（涉1590伙），料為明年頭炮。其他項目涉及約800伙，包括大角嘴利奧坊第5期，涉及約220至230伙，預計明年下半年推出；九龍城南角道項目，涉及330伙；以及中環伊利近街項目，涉約200伙，全數主打中小型單位。

今年售出約2100伙套現148億

恒基一部明年亦預計推5盤，共涉逾2500伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，部署明年推出的項目包括啟德HENLEY PARK、深水埗映岸、紅磡必嘉坊第3期等。林續稱，香港放寬社交距離措施及與內地通關後，經濟有望快速全面復蘇，相信在2023年樓市將穩定轉好。

全年新盤取消交易涉465宗

大除夕前，新盤交投淡靜，其中長實（1113）旗下沙田九肚現樓項目名日•九肚山，錄得12月首宗成交，售出第1座9樓B室，實用1053方呎3房連儲物房戶，成交價1951.9萬元、實呎1.85萬元。麗展（0488）將軍澳藍塘傲更新銷售安排，推出第1座16樓實用1502方呎A室4房雙套戶，於明年1月3日起招標、1月31日截標。

另綜合市場資訊，12月主要新盤共錄約50宗取消交易或撻訂，當中新世界現正重建的大圍柏傲莊III，再新增3宗取消交易；項目去年8月至今累錄約405宗取消交易，佔已售單位約845伙的48%，涉總成交額料逾63億元。至於今年全年新盤取消交易或撻訂，共錄約465宗，與2021年總數相若。

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