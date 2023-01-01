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海傲灣1房490萬沽 業主料損手兩成

【明報專訊】本港與內地恢復通關在即，加上港府撤銷多項防疫及社交距離措施，雖令樓市氣氛回暖，但二手市場仍不乏蝕讓成交。利嘉閣首席聯席董事萬達人表示，油塘半新盤海傲灣，新錄第2座中層D室易手，單位屬實用面積259方呎1房戶，以約490萬元成交，實呎18,919元。

他續稱，原業主2019年以578.1萬元一手買入，額印稅SSD已鬆綁，帳面蝕逾88萬元，如同連稅項及各雜費計，料有機會實蝕約115萬元或20%離場。

傳胡定旭家族沽跑馬地單位 帳賺百倍

另外，市場消息稱，港島跑馬地老牌豪宅山村大廈，一個低層實用面積805方呎D室，單位屬3房間隔，原業主減價200萬元或15%後，以1100萬元沽出，實呎1.36萬元；原業主早於1973年以10.5萬元購入，持貨近半世紀，帳面賺1089.5萬元或103倍。代理消息指出，原業主為醫院管理局前主席胡定旭家族成員或相關人士。

新盤方面，2022年最後一天，市場錄得約12宗一手成交，全年整體一手成交共錄約9230宗，比2021年全年錄約1.72萬宗，按年下挫46%，為2013年一手銷售新例實施後的9年新低。

昨新盤零星成交 全年9230宗9年新低

昨日成交的一手單位，包括信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，以1209.3萬元售出第6座10樓B室，實用面積490方呎2房戶，實呎2.46萬元。

信置同系已屆現樓的觀塘凱滙，以約990萬元售出第5座50樓K室，實用面積468方呎，為1房連323方呎天台特色戶，實呎約2.11萬元。

據悉，信置系樓盤去年12月錄約23宗成交，全年估計售逾2230伙、料套現約230億元（連同合作項目）。

畢架．金峰首錄撻訂 買家料遭沒收125萬

九建（0034）新一輪推售13伙、旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨售出4伙。

另一方面，遠展（0035）沙田大埔公路沙田嶺段畢架．金峰第1座6樓A室、實用面積1334方呎，3房連儲物房間隔，買家原於2022年4月以2496.7萬元購入（連車位），實呎1.87萬元，惟新近已撻訂，料遭沒收5%樓價料涉125萬元，為項目首宗撻訂。

綜合市場資訊，12月全月主要新盤錄約52宗取消交易或撻訂，2022年全年共錄約466宗，為2013年一手銷售新例實施後的9年新高。

[香港地產]

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