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12焦點新盤今年搶灘 涉1.46萬伙 黃竹坑港島南岸啟德項目將成主戰場

【明報專訊】踏入2023年，雖然疫情再有升溫勢頭，但市場憧憬本港與內地恢復通關，加上美國有機會放慢加息步伐，預計發展商將積極開盤；據本報統計，今年12個大型新盤共涉單位總數1.46萬伙，最大特色是具備鐵路沿線，或北部都會區概念。市區主要戰場方面，黃竹坑港島南岸、啟德區內多個龍頭發展商旗下新盤，均枕戈待旦部署出擊；新界方面，元朗錦田柏瓏繼去年第1期大開紅盤後，第2期亦蓄勢待發。

明報記者 林尚民、林可為

本報挑選今年12個主要焦點新盤，以新界區佔最多，涉及6個樓盤，提供7348個單位，其中以龍頭發展商新地（0016）佔最多，3盤合共提供3658伙；其中原計劃去年底推售的大埔白石角UNIVERSITY HILL，料成新地今年頭炮，提供607伙。

UNIVERSITY HILL料新地頭炮

承接屯門兆康NOVO LAND系列去年熱賣餘威，新地今年亦擬推出NOVO LAND第2A、2B期涉1658伙；至於新地另一「重頭戲」，為與港鐵（0066）合作的天水圍天榮站項目，集團副董事總經理雷霆曾預告，天榮站第1期預計最快今年第二季可獲批預售，屆時隨即推出，該期涉1393伙。

新界焦點新盤，亦包括泛海（0129）洪水橋項目，集團執行董事關堡林接受查詢指，集團獨資發展的洪水橋全新住宅，單位總數1025伙，預計最快今年首季獲批預售樓花，並擬上半年內推售。

泛海洪水橋盤擬上半年推

關續指，項目主打針對家庭及換樓客的2房戶（佔單位總數逾五成），而項目所處的洪水橋，除具北部都會區概念外，亦具毗鄰西部通道、深圳西部的地利優勢。

九龍方面，啟德成為「兵家必爭之地」，其中跑道區就有嘉華（0173）牽頭的承豐道15號涉2138伙，以及恒地（0012）牽頭的承豐道19號涉1590伙，而內陸區就有恒地同系HENLEY PARK涉740伙。上述3個項目去年均已獲批預售樓花同意書。

至於華懋、港鐵合作的何文田站瑜一，以九龍罕見的鐵路上蓋項目姿態登場；項目A、B期已獲批預售，惟華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，會待C期批出預售後才一起推出，項目3期共涉844伙。

港島方面，聚焦港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸；長實（1113）旗下港島南岸3期涉1200伙，以及太古地產（1972）、信置（0083）等合作發展的港島南岸4期涉800伙，有機會於年內正面對撼。

新盤全年成交或重上1.5萬宗

長實營業部首席經理郭子威表示，港島南岸3期最快今年中推出，戶型由2房至4房。

展望2023年新盤市况，利嘉閣研究部主管陳海潮估計，今年整體一手新盤成交，可望重上約1.5萬宗水平，相對剛過去2022年全年僅錄約9230成交（屬9年按年最低紀錄），按年有機會回升約5770宗或63%。

陳認為，今年對樓市的利好因素，包括本港與內地將全面通關復常，有利帶動本港整體經濟回升，而股市反彈勢頭，料亦可持續，並剌激樓市氣氛進一步向好。不過，他亦提醒，市場需要留意息口走勢何時才真正見頂，因息率對買家的供樓負擔，具有一定壓力。

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