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盛滙1390萬購洗衣街地舖

【明報專訊】特區政府早前公布新一季度賣地計劃，當中旺角洗衣街前水務署商業地王，勢成市場焦點之際，有投資者搶先入市；其中盛滙商舖基金最新以1390萬元，購入洗衣街百寶大廈一個地舖，料作長線投資。

總面積750呎 呎價1.85萬

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，基金最新購入的洗衣街155至161號百寶大廈地下161A號舖連閣樓，地舖面積約450方呎，閣樓約300方呎，即總面積共約750方呎，原業主叫價2400萬元，最新以1390萬元購入，呎價約1.85萬元，即減價1010萬元或42%。

他續指，上述舖位原由眼鏡店以月租5萬元租用，剛交吉，由於位處今季招標的前水務署大型重建項目對面，項目落成後該區必定更旺；此外，今年通關，人流必定上升，預期新租金約5萬至6萬元，回報4.3%至5.2%。

至於原業主，於2005年4月以833萬元買入，現帳面獲利557萬元或67%。

新世界2億售西營盤瑧璈舖

另資料顯示，新世界（0017）旗下西營盤瑧璈商舖部分，面積約15001方呎，上月初以2億元售出，折合呎價約1.33萬元，買家以Joint Ease Corporation Limited作登記，董事包括港區省級政協委員聯誼會副會長、中國和平統一促進會香港總會副會長王少華及相關人士；該舖現時總租金約60萬元，租金回報率約3.6厘。

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