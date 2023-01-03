moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

市場氣氛改善 海濱花園交投增

【明報專訊】受本港和內地即將恢復通關消息刺激，樓市氣氛改善，加上樓價已累積相當跌幅，吸引部分買家趁低吸納。中原地產副分區營業經理余仲平表示，荃灣區去年12月截至29日錄得約107宗二手成交，其中老牌屋苑海濱花園共錄得約10宗成交。

明報記者 歐陽慧恩

園景3房538萬沽 35年帳賺9.6倍

余仲平表示，海濱花園新近成交為第10座高層D室，實用面積497方呎3房間隔、望內園景，原業主叫價600萬元，累減62萬元或10%，至538萬元獲新買家承接，實呎10825元；由於原業主早於1987 年以50.5萬元一手買入，持貨35年，帳面仍獲利487.5萬元或9.6倍。

雖然市場氣氛改善，但仍錄得不少減價或蝕讓成交。市場消息稱，大埔白石角海日灣單號洋房，實用面積4105方呎、4房4套間隔連平台、花園、庭院及兩個車位，新近以9000萬元易手，實呎21924元；原業主2018年11月以逾1.32億元一手購入，持貨4年，帳面蝕4206.4萬元，料屬屋苑蝕讓金額最大二手成交；若連使費計，料原業主實蝕逾4857.7萬元或約37%。

海日灣洋房業主損手近四成

過去以銀碼細吸引買家入場的市區納米盤，二手樓價持續下瀉，其中佐敦珀．軒，新錄屋苑歷來最大宗蝕讓個案。資料顯示，珀．軒高層A室，實用面積246方呎開放式戶，以388.8萬元易手，成交價跌穿400萬元、屬屋苑歷來新低，實呎15805元；原業主2015年2月以約628.33萬元一手購入，持貨近8年，帳蝕239.5萬元或38%，以蝕讓金額及蝕幅計，料均為屋苑歷來最大宗蝕讓。

資料顯示，發展商當時為買家提供之3%印花稅回贈，惟計及原業主購入單位時繳付的雙倍印花稅DSD及其他雜費，料實蝕逾266萬元或42%。

珀．軒開放戶388萬沽 業主料蝕四成

中原地產副區域營業經理王勤學稱，元朗12月二手成交回升，其中原築第2座低層A室，實用面積481方呎兩房間隔，原業主去年8月以650萬元放盤，至近日累減141萬元或22%，以509萬元沽出、實呎10582元，屬屋苑兩房呎價3年來的新低；原業主2018年615萬買入，帳面蝕106萬元或約17%，連使費料實蝕130萬元或21%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款