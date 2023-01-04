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會德豐擬推3「專才盤」 涉逾千伙 位處啟德灣仔 主打中小型單位

【明報專訊】2022年樓市受多項負面因素夾擊，全年總體一手成交僅錄約9230宗，見近9年新低；惟踏入2023年，本港及內地將恢復通關，市場氛圍明顯好轉，會德豐地產常務董事黃光耀接受專訪指，港府推出「招商、引資、搶人才」政策，集團計劃在通關後，加強在內地宣傳樓盤，以吸引專才來港置業。他透露，部署今年推出的6個新盤共涉約3200伙，當中3個市場定位屬「專才盤」的項目，位於灣仔及啟德跑道區，共涉1022伙，擬力吸年輕專才準買家。

明報記者 容婌維

會德豐地產去年全年在港賣樓總銷售額約95億元，較2021年銳減；黃光耀認為，受疫情、加息等因素影響，無可避免拖慢發展商推盤步伐，但集團看好今年通關後市場走勢，展望今年全年樓價將有5%至8%升幅。他強調，受內地專才歡迎的中、高價物業可率先跑贏大市。

談及今年推盤部署，會德豐地產今年推出的6個新盤，主要位處市區，個別項目更有條件力吸內地及海外專才買家，其中包括啟德跑道區承豐道19號項目1期、MIAMI QUAY第2期，以及灣仔春園街項目。

黃光耀料今年樓價最多升8%

他解釋，春園街項目屬灣仔區內罕有新供應，加上鄰近金鐘及中環，可吸引在區內及鄰區工作的金融專才入市；至於啟德跑道區兩盤，毗鄰東九龍新興商務中心區，同時享維港及東九龍內海雙海景，同樣可吸引內地或海外專才進駐。

黃光耀透露，為吸引內地專才，集團擬於通關後積極在內地進行樓盤宣傳，包括路演，以及委託內地代理協助推銷等。上述「專才盤」均主打中小型單位，其中春園街項目提供90伙，市場定位為精品豪宅，單位實用面積約300方呎起、主打1房戶，現正進行上蓋工程，最快今年第三季推出，預計2025年落成。

啟德跑道區兩個新盤則同屬合作項目，承豐道19號第1期料季內登場，提供361伙，涵蓋開放式至3房間隔，主打2房戶，預計關鍵日期為2024年4月底；而毗鄰的MIAMI QUAY第2期，預計第二季登場，涉571伙，同樣主打1房至2房細單位，預計今年8月底落成入伙。其他新盤方面，藍田KOKO HILLS第3A、3B期，共涉836伙，當中佔392伙的3A期，料為會德豐地產今年頭炮。

續研吸納市區新土儲

談及土地儲備方面，會德豐一向積極參與官地及「一鐵一局」項目競投，惟去年未有新進帳、黃光耀指，雖然集團去年未有中標官地，惟亦有透過強拍形式，購入跑馬地雲地利道、中環士丹頓街兩個地盤；他坦言，集團對港府去年推出的地皮未有太大興趣，但未來會繼續研究其他土地供應，對市區地較有興趣。

（發展商專訪）

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