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未補價公營房屋去年成交跌三成

【明報專訊】受第五波疫情大爆發、美國加息等負面因素夾擊，2022年整體地產市况淡靜，連帶未補地價公、居屋成交量大跌；綜合房委會數字，2022年全年共錄得2514宗未補地價公、居屋成交，按年大跌逾三成。

據房委會資料，去年全年共錄2514宗未補地價公屋、居屋成交，（當中12月為臨時數字），較2021年全年3690宗，按年跌約1176宗或32%，估計即使稍後公布12月正式數字，全年跌幅仍接近三成，但仍高於2020年新冠肺炎爆發時全年2323宗，並與2019年樓市高峰期的2611宗相若。

不過，在新一批「白居二」帶動下（白表免補地價購買二手居屋），過去兩個月未補地價公屋、居屋成交宗數回升，11月份經修改數字為430宗，較10月份的159宗增1.7倍，創2021年6月份錄得877宗後，約17個月新高；而12月臨時數字則為360宗，較11月臨時數字128宗多1.8倍。

另市場消息指，新晉居屋大圍美柏苑，新錄減價成交，為實用447方呎低層6室，屬2房間隔，原業主3個月前以560萬元放售（未補地價），最新減價至488萬元未補地價售出，即累計減價72萬元或13%、實呎1.09萬元；原業主2017年一手以252萬元購入，持貨5年多，帳面獲利236萬元或94%。

凱滙兩房業主損手90萬沽

此外，二手私宅市場繼續錄得蝕讓買賣。代理消息指，觀塘半新盤凱滙第2座中層C室，實用598方呎，屬2房間隔，最新以1060萬元售出、實呎1.77萬元；原業主2019年1月以1098萬元一手購入，現帳面已蝕約38萬元或3%，若連使費料有機會實蝕約90萬元或8%。

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