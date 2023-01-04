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睦誠道舊樓83%業權放售 叫價5億

【明報專訊】去年本港樓市調整，個別業主調低叫價以放售重建項目；其中渣甸山睦誠道4號，當中83.33%業權，以現狀交吉於市場上標售，截標日期為2月23日，業主意向價5億元。

地盤1.3萬呎 重建樓面9832呎

上述物業全幢共六伙，地盤面積約13,109方呎，現規劃為「住宅（丙類）2」用途，最高地積比率為0.75倍；韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國指，睦誠道4號曾於數年前以意向價8億元標售，惟最終收回（當時為全幢100%業權）。如今業主以聯合招標形式出售，因應目前整體樓市氛圍不算熾熱，將意向價下調約三成以吸引發展商，投資者或用家入標。

可留意是，是次標售的業權份數逾八成，買家可透過私人協商或強拍途徑，購入餘下單位以整合業權，預料整個地段總收購成本約6億元，以可重建樓面約9,832方呎計，每方呎樓面地價約6萬元。

若比較2020年軒德蓀道6號屋易手的樓面呎價8.34萬元，反映目前意向呎價已有折讓。另外，買家整合業權後，可策劃重建為2幢實用面積各約5000方呎的獨立別墅、連佔地約4000方呎花園及泳池等設施，估計物業落成後每方呎叫價可逾12萬元。

羅守輝沽油麻地商廈賺9%

另外，近月連環沽貨的裕泰興羅氏家族成員羅守輝或相關人士，新近再沽出油麻地基利商業大廈4樓全層，單位面積約2154方呎，成交價約1550萬元，折合呎價約7196元；資料顯示，羅氏去年4月以1420萬元向舖王鄧成波家族購入，持貨約9個月，帳面賺約130萬元或9%。

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