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新地「郭老太」女婿2100萬購賽西湖 比更高層同類3房戶4年半前做價低三成

【明報專訊】受疫情、加息等因素影響，本港整體樓價於去年下挫約15%，但上月起社會陸續傳出香港與內地恢復通關消息，有本地老牌家族成員趁機「撈底」入市；龍頭發展商新地（0016）大股東、「郭老太」鄺肖卿的女婿，上月中以2100萬元購入北角半山著名屋苑賽西湖大廈，一個3房戶遺產貨，成交價較對上兩層同類單位於2018年的成交價，低近三成。

明報記者 林尚民、容婌維

資料顯示，上述賽西湖大廈一個低層A室，實用面積1124方呎、屬3房連套間隔，上月中連車位以2100萬元售出，實呎18,683元，買家以黃宜通（Wong Yee Tung Tony）作登記，即已故新地創辦人郭得勝及妻子「郭老太」鄺肖卿的已故女兒郭婉君之丈夫。

可留意是，黃宜通今次入市只需付基本印花稅，意味以首置身分入市。據悉單位屬遺產貨，原叫價2400萬元放售，現成交價較叫價低300萬元或12%。由代理提供圖片可見，單位內籠保留舊日裝修風格，以今日眼光看，甚富懷舊氛圍。

呎價1.8萬 內籠屬舊式裝修

若參考該廈成交紀錄，同座面積相同、樓層高兩層的A室，2018年6月連車位以2955萬元售出、實呎高見26,290元，當年成交價、呎價均創屋苑同類型單位新高。換言之，今次成交價較4年半前，同類但樓層較高單位之售價，大跌855萬元或29%。不過，由於今次售出物業之原業主，早於1978年入市，當時作價約40萬元，單位帳面仍升值2060萬元或51.5倍。

屬遺產貨 44年帳面升值51倍

事實上，新地郭氏家族成員不時入市豪宅，近年較矚目一次為2021年9月，當時新地前聯席主席郭炳江的女兒郭曉姸，以5.05億元「首置」購入南區香島道33號單號屋，實用面積4597方呎連花園、實呎逾10.9萬元；原業主2011年底以3億元購入，其間多次借貸，郭曉姸購入價較原業主原購入價高逾2億元或68%，該洋房亦曾由「體操王子」李寧於2006年以1.5億元購入，於2011年以3億元售出，李寧帳面賺1.5 億元或1倍。

翠擁華庭3房業主損手近兩成

大型屋苑方面，市場仍不乏蝕讓二手買賣；中原地產資深區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山翠擁華庭新錄2023年首宗成交，為第11座中層D室，實用面積696方呎，為3房連套間隔，以760萬元成交，實呎10,920元；原業主2019年以855萬元購入，持貨約4年，帳面已蝕95萬元或約11%；若連使費計，料原業主實蝕約143萬元或17%。

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