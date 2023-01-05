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ONE INNOVALE 3期周日新開售113伙

【明報專訊】市場憧憬香港及內地恢復通關，將進一步帶動樓市向好，發展商積極展開新一輪銷售；恒地（0012）旗下樓花期尚餘約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），昨日突擊加推4號價單共108伙，落實周日（8日）推售113伙，是今年暫時最大規模新盤銷售攻勢。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE-Cabanna於2022年聖誕節至2023年元旦長假期間共錄45宗成交，套現近2億元，銷情理想，故加推全新4號價單108伙應市。

新推單位折實均呎1.45萬 屬原價

是次加推的108伙，實用面積231至683方呎，涵蓋開放式至3房戶，最高折扣維持7%，折實價介乎342.98萬元至942.93萬元；折實呎價13,608元至15,528元，整批折實均呎14,560元，和去年11月推出的3號價單折實均呎14,438元相若。

恒地已上載銷售安排，上述108伙價單單位周日以先到先得發售，入場單位為D座1樓22室，實用面積231方呎開放式戶，折實價342.98元、折實呎價14,847元；恒地另推出5伙花園特色戶，同日起招標，屬1房至2房間隔。

朗譽開放式戶呎售1.73萬

市區現樓亦出擊。有利（0406）及市建局合作、已屆現樓的大角嘴利．晴灣23，上載全新價單及銷售安排；是次新推23伙全位處低層，實用面積283方呎至584方呎，涵蓋1房至3房間隔。

該批單位定價497.3萬元至987.9萬元，不設折扣，整批折實均呎17,069元，較2021年5月首推折實均呎18,858元低約9%；上述23伙將於1月15日開售，1月12日截票，每組買家只可購入1伙單位，不得以公司名義入市。

踏入2023年，新盤市場過去4日來累錄逾40宗成交，當中保利置業（0119）及尚嘉合作的油塘朗譽，新錄今年首宗成交，以453.09萬元售出第1座12樓B室，實用面積261方呎開放式戶、實呎17,360元。朗譽自去年底推出至今，累積售約13伙。

路勁（1098）旗下已屆現樓的元朗錦田山水盈，透過招標售出27號屋，實用面積3180方呎另連天台和花園，成交價5364萬元、實呎16,868元。

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