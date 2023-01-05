華裔商人近1.3億購沙田芙蓉泌村地

資料顯示，鄰近馬鞍山郊野公園的沙田芙蓉泌村一帶多個地段，上月中以超過1.28億元售出，項目現為綠化及鄉村式發展用地，佔地約23萬方呎，以此計算，每方呎地價約550元水平。

佔地23萬呎 每呎地價550元

買家以芙蓉泌村集團有限公司作登記，公司董事為王丁本（Wang Benson），為中國新經濟投資（0080）非執行董事；據中國新經濟早前公布，王丁本於中國內地、香港及東南亞的商業及資本市場擁有逾10年經驗，現為恒合投資發展集團（柬埔寨）有限公司（一家於柬埔寨從事房地產投資、物業發展及酒店管理的公司）的董事。

買家曾在港掃九龍塘豪宅

可留意是，王丁本過往多次在香港置業，包括以共約2.33億元，向華懋一手購入九龍塘賢文禮士4個單位，且全部以公司名義入市，需付共近7000萬元辣稅。

另據購入時資料顯示，王丁本國籍為太平洋島國瓦努阿圖，報住地址為台北信義區。在2020年，王丁本以4.6億元向德祥地產（0199）購入銅鑼灣摩頓台7號珀麗尚品酒店全幢，以94間酒店房間計，每間酒店房約489萬元。